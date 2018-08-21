0553 313 94 23

Hakan Çavuşoğlu: ABD Türkiye'yi boyunduruk altına almaya çalışıyor

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, bayram namazı sonrası yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye'yi boyunduruk altına almaya çalıştığını söyledi.

21 Ağustos 2018 Salı 09:29
Hakan Çavuşoğlu: ABD Türkiye'yi boyunduruk altına almaya çalışıyor

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, tarihin akışının çok hızlandığı bir dönemde bulunduklarını belirterek, "Özellikle müttefik olarak bildiğimiz ABD'nin Türkiye'yi dolar üzerinden kuşatmaya, çevrelemeye, adeta onu boyunduruk altına almaya çalıştığını görüyoruz. Bu, bir ekonomik savaştır." dedi.

Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile bayram namazını Ulu Cami'de kıldı.

Namazın ardından cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşıp sohbet eden Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bayramın hayırlara vesile olmasını dileyen Çavuşoğlu, Türk milletinin bu sene de mağdur ve ihtiyaç sahibi coğrafyalara kurbanları bağışlamayı bildiğini ifade etti. 

Çavuşoğlu, Türkiye'nin son günlerde kritik bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Tarihin akışının çok hızlandığı bir dönemin içinde bulunuyoruz. Özellikle müttefik olarak bildiğimiz ABD'nin Türkiye'yi dolar üzerinden kuşatmaya, çevrelemeye, adeta onu boyunduruk altına almaya çalıştığını görüyoruz. Bu, bir ekonomik savaştır. Türk milleti, 15 Temmuz'da o yüce ruhunu tanklara ve tüfeklere karşı gösterdi. Bu savaştan da sabırla ve özellikle mücadele ederek, birlik, beraberliğini göstererek, bugünlerin de üstesinden gelmiştir, gelmeye devam etmektedir. Milletimiz Kurban Bayramı'nı huzur ve sükun içinde kutlamaya devam etsin."

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 09:29
  1. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
  2. Hakan Çavuşoğlu
  3. bayram namazı
  4. ABD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Kurban Bayramı mesajı
    1. ABD'den Kurban Bayramı mesajı
    2. Kanal İstanbul’da ilk ihale sonbaharda
    3. Feghouli için Galatasaray'a astronomik..
    4. Bağdat Caddesi patates tarlası gibi
    5. Ümmet Mescid-i Aksa'ya akın etti
    6. Vicdansızlığın böylesi... 3 yaşındaki..
    7. Piyasaya yabancı morali
    8. Dünyaya savaş açan Trump'ınfişini..
    9. TOKİ’den yatırımcıya fırsat
    10. Acemi kasaplar hastanelere akın etti
    11. Konutta kampanya bayramı başlıyor
    12. Bakanlıktan İP'li Özdağ'ın iddialarına..
    13. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı..
    14. Bazıları rahatsız olmaya devam edecek
    15. İslam alemi Kurban Bayramı’nın..
    16. Talep patladı! Tarife fren tutmadı
    17. O ülkede domuz sayısı insan nüfusunu..
    18. Kur fırsatçıları sahnede
    19. Başkan Erdoğan askerlerle bayramlaştı
    20. “Bayram eğlenme günü değil, ibadet..
    Almanya 2018 bayram namazı kaçta kılınacak?
    Almanya 2018 bayram namazı kaçta kılınacak?
    Rusya'dan ABD'ye 'uzay silahı' cevabı! 'İlk silah yerleştiren...'
    Rusya'dan ABD'ye 'uzay silahı' cevabı! 'İlk silah yerleştiren...'
    Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi yardım açıklaması!
    Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi yardım açıklaması!
    Türk doktorlardan çığır açan buluş! Tıp dünyasında eşdeğeri yok
    Türk doktorlardan çığır açan buluş! Tıp dünyasında eşdeğeri yok
    Kabe'nin örtüsü fırtına sebebiyle açıldı
    Kabe'nin örtüsü fırtına sebebiyle açıldı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Onları ölüme göndermeyin
    Onları ölüme göndermeyin
    AK Parti yerel seçim tarihini açıkladı!
    AK Parti yerel seçim tarihini açıkladı!