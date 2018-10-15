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Brunson'un tahliyesinden sonra ABD Türkiye’ye uyguladığı yaptırımları kaldıracak mı?

Ajan Brunson’un ev hapsine alınmasından sonra ABD, Türkiye’ye yaptırım uygulamıştı. Casus Brunson’un tahliye edilmesinden sonra ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı yaptırımları kaldırıp kaldırmayacağı merak ediliyordu. Konuya ilişkin ABD Başkanı Trump’dan mesaj geldi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 16:35
Brunson'un tahliyesinden sonra ABD Türkiye’ye uyguladığı yaptırımları kaldıracak mı?

Ajan Brunson’un ev hapsine alınmasından sonra ABD, Türkiye’ye yaptırım uygulamıştı. Casus Brunson’un tahliye edilmesinden sonra ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı yaptırımları kaldırıp kaldırmayacağı merak ediliyordu. Konuya ilişkin ABD Başkanı Trump’dan mesaj geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Brunson’un tahliyesinden sonra Türkiye’ye uygulaman yaptırımların kaldırıp kaldırılmayacağına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Trump açıklamasında kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili de paylaşımlarda bulundu. ABD-Türkiye ilişkileri hakkında da bir açıklama yapan Trump, Türkiye'ye bakış açısının değiştiğini söyledi. Trump, gazeteci Kaşıkçı olayını ele almak üzere Dışişleri Bakanı Pompeo'yu Suudi Arabistan'a gönderecek.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 16:35
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