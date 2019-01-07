ABD heyeti çantadaki haritayla beraber geliyor! Türkiye ne cevap verecek?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararının ardından, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve DEAŞ’la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi olarak atanan James Jeffrey’nin yarın Türkiye’de olması bekleniyor. ABD’li yetkililer, Ankara’nın terör örgütü DEAŞ ile mücadele için taleplerini görüşecek. Türkiye, söz konusu ziyaret için beklerken ABD’deki gazetelerde, heyetin, "özel harita" ile geleceği haberleri yer aldı. ABD’li yetkililerin, "yeni Sykes-Picot" olarak tanımladığı böylesi bir "tek taraflı" haritaya Türkiye’nin kesinlikle sıcak yaklaşmayacağı, tek taraflı hazırlanmış bir haritayı, emrivakiyi kabul etmeyeceği vurgulandı

Küstah demeç

Söz konusu ziyaret öncesi ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail’de bir skandala imza attı. Bolton, Türkiye’nin Washington’la tam işbirliği yapmadığı sürece Suriye’de herhangi bir askeri operasyonda bulunmasını istemediklerini dedi ve PKK’nın uzantası PYD/YPG’yi kast ederek ekledi: Türkiye’nin "Kürtleri korumak için güvence vermesi durumunda" ABD’nin güçlerini Suriye’den çekeceğini ve bunun Trump’ın talebi olduğunu söyledi.

Türkiye kararlı

Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’li yetkililerin Türkiye’nin "Kürtleri hedef aldığı" yolundaki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Sözcüsü Kalın, Türkiye’nin Suriye’deki Kürtleri hedef aldığı yönündeki iddiaların akıldışı olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Türkiye’nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir. Bir terör örgütünün Kürtleri temsil ettiğini ileri sürmek, her şeyden önce Kürt kardeşlerimize saygısızlıktır. Türkiye’nin PKK ve Suriye uzantılarına yönelik mücadelesinin bir amacı da Kürtleri bu terör örgütünün zulmünden ve baskısından kurtarmaktır. Türkiye, Suriyeli kardeşleri arasında hiçbir dini, etnik ve mezhebi ayrım yapmadan savaşın sona ermesi, güvenliğin sağlanması ve siyasi geçiş sürecinin uygulanması için çabalarına kararlılıkla devam edecektir."

Takvim belli değil

Türkiye’nin özellikle DEAŞ’a karşı hava desteği talebinin karşılanmasının zor bir talep olduğu belirtilen haberde, detayların ABD’li yetkililerin yarın Ankara’daki görüşmesinde belirlenmesinin beklendiği yer aldı. Habere göre ABD’li bir yetkili, Amerikalı askerlerin Suriye’den çekilmesine yönelik sabit bir takvim belirlenmediğini, ancak Trump’ın, haftalar içinde askerlerin bölgeden çekilebileceğine dair ekibinden güvence aldığını söyledi. ABD’nin DEAŞ’a karşı savaşta ana sorumluluğu Türkiye’ye vermesine yönelik stratejide herhangi bir değişiklik yaşanmadığı da belirtilen haberde, isim vermeden ABD’li yetkililere dayandırılarak Türkiye’nin tepkisini çekebilecek bazı ifadelere yer verildi.

Trump: hızlı çekilme demedim

ABD’li heyetin ziyareti öncesi yine kafaları karıştıran bir açıklama yapan Başkan Trump, "Askerimiz Suriye’den çekiliyor ama bunun çabuk olacağını asla söylemedim" dedi.

Harita resmen iletilmedi

ABD basınında çıkan haberlerde belirtilen haritanın resmen Türkiye’ye iletilmediği belirtilirken Türkiye’nin, kendisine böylesi bir dayatma yapılması durumunda tavrını net şekilde ortaya koyacağına işaret edildi. ABD’li yetkililerin salı günkü görüşmelerde, karşılıklı müzakere edilmek üzere bir hazırlıkla gelebilecekleri, ancak bu hazırlığın da kesinlikle Türkiye tarafından koşulsuz kabul edileceği anlamına gelmediği bildirildi. Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi hassasiyetlerini net şekilde ortaya koyacağı ve bölgede kabul etmeyeceği bir duruma razı olmasının mümkün olmayacağını ABD tarafının da anlayacağı kaydedildi. Türkiye’nin böylesi bir durum karşısında tavrı, "Türkiye, tek taraflı hazırlanmış bir haritayı, emrivakiyi kabul etmeyecektir" şeklinde ifade edildi.

Sykes-pıcot nedir?

Birinci Dünya Savaşı esnasında İngiliz diplomat Mark Sykes ve Fransız diplomat François Georges-Picot’un imzaladığı, Rusya’nın da onayı dâhilinde 9-16 Mayıs 1916’da yapılan Sykes-Picot Anlaşması, Ortadoğu’nun paylaşımını içeren ve sınırları çizen gizli nitelikli bir anlaşmaydı.