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ABD'nin Türkiye’siz "güvenli bölge" planı!

ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye’den çekileceği"z dese de Pentagon daha çok yerleşme planı yapıyor. ABD'li yetkililer son bir hafta içinde PKK’lı teröristlerle Kamışlı, Ayn İsa, Ayn el Arab’ta (Kobani) 3 ayrı toplantı gerçekleştirdi. ABD heyetleri, teröristlerle Türkiye’siz "güvenli bölge" planlarını konuştular.

20 Şubat 2019 Çarşamba 07:34
ABD'nin Türkiye’siz "güvenli bölge" planı!

14 Aralık 2018’de Suriye’den çekilme sözü veren veren ABD bunun tam tersini gösterir adımları hızlandırdı. PKK/PYD’yi korumaya almak için “Türkiye’siz güvenli bölge” planları yapan Pentagon, Suriye’nin kuzeyinde Kandil kadrosuyla 1 haftada 3 toplantı yaptı. Kamışlı’da gerçekleşen ilk toplantıda ABD’li bir heyet, PKK’nın sözde siyasi temsilcileriyle buluştu.

Alt düzeyde gerçekleşen temasta ağırlıklı olarak ‘güvenli bölge’ konusu ele alındı. İkinci toplantı Ayn İsa’da yapıldı. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, burada PKK/PYD’nin elebaşlarından ‘Mazlum Kobani’ kod adlı Şahin Cilo ile görüştü. Ayn İsa’daki Amerikan üssünde icra edilen toplantıda koalisyon güçlerinin saha komutanları da hazır bulundu. Bu görüşme Amerikan basınına da yansıdı ancak görüşmenin içeriğine ilişkin detay verilmedi. Votel ile temasına ilişkin ABD basınına konuşan terörist Şahin Cilo, “Votel koalisyonun askeri varlığını devam ettirebileceği bir teklif üzerinde çalışıyor” açıklamasına yaptı.

Kandil tam kadro

Üçüncü ve en kapsamlı toplantı ise Ayn el-Arab’da (Kobani) gerçekleştirildi. Yine bir ABD üssündeki buluşmaya terör örgütü PKK’nın Kandil ve Suriye yapılanması tam kadro katıldı. ‘Mazlum Kobani’ kod adlı Şahin Cilo, Kino Gabriel, Cemal ebu Cuma, Abdulmelik Berd, Nevruz Ahmed, Ahmed ebu Hole, Harun Koçer, Bender Eldehham, Rojda Haleb, Siyabend Welat, Hasan Kamışlo, Tolheldan Raman, Leyla Kani, Jiyan Tolheldan, Elder Halil ve Leyla Abdullah’ın yeraldığı görüşmede teröristlerin muhatabı bu kez Votel değil, ABD’li büyükelçi William Roebuck oldu. Resmi sıfatı ‘DEAŞ’a Karşı Uluslararası Koalisyon Başdanışmanı’ olan Roebuck, aralarında Koalisyonun ortadoğu sorumlusunun da olduğu 4’ü sivil, 1’i general 3 üst düzey asker, toplamda 7 kişilik ekibiyle toplantıya başkanlık etti.

Ortak güvenli bölge

3 saat süren görüşmede ABD’li heyet, toplantıda terör örgütü PKK’nın elebaşı Şahin Cilo’ya ‘general’ diye hitap etti. PKK/PYD’nin bölgedeki faaliyetlerinin ele alındığı toplantının ana gündemini güvenli bölge konusu oluşturdu. ABD heyeti, oluşturulacak güvenli bölgenin kontrolünü birlikte sağlama sözü verdi. Bunun için oluşturulacak güce terörist Şahin Cilo ve bir ABD’li subayın komuta etmesi gündeme alındı. Önceden duyurulmuş ‘resmi’ nitelikli toplantıyla ABD heyeti, Kandil’i doğrudan muhatap aldığını da ilan etmiş oldu. Toplantıda ayrıca Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgeleri de ele alındı.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 07:34
  1. abd
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  4. terör örgütü
  5. güvenli bölge
  6. PYD

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  • MEHMETMEHMET24 dk önce
    ABD.SURİYE'DEN ASLA ÇEKİLMEZ.TÜRKİYE GEÇ KALIYOR.DERHAL MÜDAHELE EDİLMELİ.HEP KANDİRİYORLAR.ABD. AVRUPA HEP AYNI ZİHNİYET.İŞTE VENEZUELA.

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