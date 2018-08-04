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ABD, Türkiye’ye itibar suikastına hazırlanıyor!

Strateji uzmanı Ahmet Murathanlı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye itibar suikastı düzenlemeye çalıştığını ifade etti.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 13:33
ABD, Türkiye’ye itibar suikastına hazırlanıyor!

Terör Örgütleri FETÖ ve PKK ilişkileri, ayrıca casusluk faaliyetleri sebebiyle yargılanan Papaz Brunson’un durumunun ABD için sadece bir ‘bahane’ olduğunu kaydeden Stratejist Dr. Ahmet Murathanlı, Akit’e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TAHRAN’DAKİ REHİNELER GİBİ KAÇIRMAYA ÇALIŞACAKLAR!.

Türk Devleti’nin ve Türk Ordusu’nun itibarı bölgesel ve uluslararası anlamda arttıkça, Amerika’nın da bu durumu tersine çevirmek için değişik arayışlara girişeceğini belirten Murathanlı,ABD’nin ‘yaptırımlar’ şeklinde beliren tepkisi, aslında Türkiye’nin yükselen itibarına bir sabotaj çalışmasının ilk adımı olarak görülmelidir. Papaz’ı bahane edip, Türkiye’nin itibarını birkaç on yıl geriye götürebilmenin hesabı içerisindeler. Papaz’ı, İran Büyükelçiliği’ndeki rehineler gibi görüyorlar. Aynı Tahran’da yaptıkları gibi bir operasyonla Papaz’ı Türkiye’den kaçırmanın planlarına çoktan başlamışlardır. Bunun altyapısı olarak da, Türk toplumunda psikolojik kırılma maksatlı yıpratma çalışmaları yapıyorlar. Dolar olayı, yaptırımlar olayı tamamen bu amaca matuf çalışmalardır” değerledirmesini yaptı.

“OYUNCAKLARINI ELLERİNE VERMELİYİZ..”

Amerika’nın sadece Türk halkına yönelik değil, kendi halkına yönelik de psikolojik hazırlık çalışması yaptığını kaydeden Murathanlı, şöyle devam etti: “Amerika ciddi anlamda fiziki operasyon düşünüyor. Tahran benzeri bir operasyonla itibarımızı yerle bir etmek istiyor. Bu arada Papaz’ın canını da çok düşünüyor değil. Papaz’ın burada ölmesi demek, Amerikan kamuoyunun Türkiye’ye karşı birleşmesi demek. Aslında buna da çalışıyorlar. Amerika, ‘Papaz Brunson’ markalı oyuncağını bizim bahçeye atıp, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yapmamız gereken, oyuncağını kendi eline vermektir. Bu arada atılı suçlardan yargılanması da devam etmeli elbette..


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 13:33
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  5. Ahmet Murathanlı

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