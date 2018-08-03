ABD: Türkiye ile sorunu çözmek için çalışacağız

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmeye ilişkin "Çok sayıda konuyu ele aldılar ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiler." ifadelerini kullandı.

'İKİ BAKAN FİKİR BİRLİĞİNE VARDI'

Dışişleri Sözcü Nauert, iki bakanın Singapur'da yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bakan Pompeo, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Singapur'da 3 Ağustos'ta ASEAN Bakanlar Toplantısı'nda görüştü. Çok sayıda konuyu ele aldılar ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiler. İki ülke arasındaki sorunların ortadan kaldırılması için çaba göstermeye devam edileceği konusunda fikir birliğine vardılar."

Türkiye ile ABD arasında yaşanan, Rahip Brunson ile ilgili gelişmelerden sonra ABD'nin aldığı yaptırım kararlarının ardından yüz yüze yapılan ilk görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bir araya gelmiş, Çavuşoğlu, "Biz Türkiye olarak sorunları diplomasi ve diyalogla çözmeyi arzu ettik, yaklaşımımız da böyle oldu. Tehdit dili ve yaptırımlarla sonuca varılmayacağını söyledik ve bugün de tekrarlandık. Bunun da anlaşıldığını düşünüyoruz.

Son derece yapıcı bir görüşme olduğuınu söyleyebilirim. Bir görüşmede bu krizlerin tamamının çözülmesi beklenemez. Ama yakın işbirliği içinde çalışmak konusunda mutabık kaldık. İki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için, Münbiç ve İdlib dahil, hangi adımları atabiliriz bunları değerlendirdik" açıklamasında bulunmuştu.