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"ABD, Türkiye ile Rusya'nın arasını bozamaz"

Rus uzman Artur Süleymanov, Soçi'de gerçekleşen Erdoğan-Putin zirvesini değerlendirdi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 21:06
"ABD, Türkiye ile Rusya'nın arasını bozamaz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'de gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendiren Rus uzman Artur Süleymanov, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi bir düzeye ulaşmasının sorunların çözümünde önemli bir etken olduğunu söyledi:

“Moskova ve Ankara, dünyada güvenliğin sağlanması ve uluslararası terörle mücadele için etkili çözüm yolları sunuyorlar. Tabii ki modern dünya düzeninde bazı konularda bu iki ülkenin fikirlerinin aynı olmaması çok normal. Her şeye rağmen, Moskova ve Ankara, somut olarak Suriye krizinin çözülmesi konusunda ortak paydada buluşmayı başardı.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin çevikliği konusunda Putin ve Erdoğan'ın özel ilişkileri önemli bir role sahip. Bu liderler kendi aralarında kimseye gerek duymadan yapıcı diyaloglar kurabiliyorlar. Türkiye, Rusya ve İran Cumhurbaşkanlarının Suriye krizinin çözülmesi amacıyla gerçekleştirdikleri üçlü görüşmeler de bu ülkeler arasında çözülemeyecek hiçbir konunun olmadığını gösteriyor. Bu yüzden de Sochi görüşmesini daha önceki görüşmelerin devamı olarak nitelendirilebiliriz. Sochi'de somut bir sonucun elde edilmesi gerekiyordu.

ABD ve NATO'nun Akdeniz'de askeri aktifliğini artırması konusuna gelince, bu olay Türkiye ve Rusya'nın Suriye konusundaki işbirliğine engel olamaz. ABD'nin aktifliği sadece bir blörf”.

Kaynak: Yeniçağ.info

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 21:06
  1. Ankara
  2. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Artur Süleymanov
  5. Türkiye-Rusya ilişkileri
  6. Soçi

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