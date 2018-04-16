Görüntüler yayınlandı! ABD Türk üretimi füze kullandı!
ABD'li havacılık ve uzay sistemleri entegratörü IOMAX firması, Archangel uçağından ROKETSAN'ın Cirit füzesinin ateşlendiği video görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı.16 Nisan 2018 Pazartesi 12:00
ABD'li havacılık ve uzay sistemleri entegratörü IOMAX, Archangel uçağından ROKETSAN'ın Cirit füzesinin ateşlendiği video görüntülerini Twitter hesabından yayınladı.
Archangel, 2.75" lazer güdümlü Cirit füzelerinin yanı sıra GBU-12/58 ve AGM-114 Hellfire füzelerini taşıyabiliyor.
Amazing Footage CIRIT Launched From The #Archangel#aircraft#IOMAX#Military more information here https://t.co/CPsuZL5GHUpic.twitter.com/Q1GLg1obTY— IOMAX (@IOMAX_USA) 11 Nisan 2018
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