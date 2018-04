Görüntüler yayınlandı! ABD Türk üretimi füze kullandı!

ABD'li havacılık ve uzay sistemleri entegratörü IOMAX, Archangel uçağından ROKETSAN'ın Cirit füzesinin ateşlendiği video görüntülerini Twitter hesabından yayınladı.

Archangel, 2.75" lazer güdümlü Cirit füzelerinin yanı sıra GBU-12/58 ve AGM-114 Hellfire füzelerini taşıyabiliyor.

Amazing Footage CIRIT Launched From The #Archangel#aircraft#IOMAX#Military more information here https://t.co/CPsuZL5GHUpic.twitter.com/Q1GLg1obTY