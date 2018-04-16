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Görüntüler yayınlandı! ABD Türk üretimi füze kullandı!

ABD'li havacılık ve uzay sistemleri entegratörü IOMAX firması, Archangel uçağından ROKETSAN'ın Cirit füzesinin ateşlendiği video görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 12:00
Görüntüler yayınlandı! ABD Türk üretimi füze kullandı!

ABD'li havacılık ve uzay sistemleri entegratörü IOMAX, Archangel uçağından ROKETSAN'ın Cirit füzesinin ateşlendiği video görüntülerini Twitter hesabından yayınladı.

Archangel, 2.75" lazer güdümlü Cirit füzelerinin yanı sıra GBU-12/58 ve AGM-114 Hellfire füzelerini taşıyabiliyor.  

 

 
Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 12:00
  1. ABD uçağına yerli Cirit füzesi
  2. ABD
  3. Yerli füze
  4. Cirit Füzesi

YORUM YAZ

  • saddisaddi3 sa önce
    her dansı yapıyoruz... haydi hayırlısı... bir an önce akp gitmeli... mhp gelmeli.
  • hüseyinhüseyin3 sa önce
    Senin verdiğin füze sen istemeden bir yere düşmez. Bütün silahlarını bizden alsınlar ki zaman gelince biz diyelim oraya atamazsın burayı vuramazsın diye İstersek kilitleyelim yerinden dahi kaldıramasınlar
  • Yavuz Selim Yavuz Selim 5 sa önce
    Latif [email protected] sana göre Esed ve mezhebi ve destekleyenleri müslüman mı yani?Yazıklar olsun sana da senin gibilerede.
  • x yx y5 sa önce
    Kritik önemli silahlar asla dışarı satılmamalı. Bakın abd bize eski teknolojik silahlarını bile satmıyor.
  • Latif 19Latif 196 sa önce
    De sana adamlar müslümanı bile müslümanın malıyla vuruyo Gurur mu duyakYazıklar olsun bize
  • Ömer GençÖmer Genç6 sa önce
    Nasıl yani şimdi biz ABD ye füzemizi mi verdik.Gerçek ise çok çok fena.Neden veriyorlarki saçmalık.
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