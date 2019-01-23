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"ABD tüm yaptırımlarına rağmen hedefine ulaşamadı"

- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani:"Petrol satışı konusunda muhtelif yollar izliyoruz ve ABD’nin yaptırımlarını deleceğiz" "ABD tüm yaptırımlarına rağmen hedefine ulaşamadı. Kendileri de ambargolarla amaçlarına ulaşamadıklarını itiraf etti"

23 Ocak 2019 Çarşamba 14:40
"ABD tüm yaptırımlarına rağmen hedefine ulaşamadı"

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin tüm yaptırımlarına rağmen hedefine ulaşamadığını ve gerçeğin Washington yönetimi tarafından da itiraf edildiğini söyledi.

Ruhani, başkent Tahran’daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada, ABD’nin yaptırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin petrolün ihracı, satışı ve bankacılık konularında İran’ı baskı altında tutmaya çalıştığını dile getiren Ruhani, "Memnuniyetle ifade etmeliyim ki petrol satışı konusunda muhtelif yollar izliyoruz ve ABD’nin yaptırımlarını deleceğiz. ABD tüm yaptırımlarına rağmen hedefine ulaşamadı. Kendileri de ambargolarla amaçlarına ulaşamadıklarını itiraf etti." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin “zalimce ve kanun dışı yaptırımlarının” sadece halkın üzerinde baskı oluşturan bir faktör olduğunu savunarak, yapacakları yeni çalışmalarla bankacılık ve diğer konulardaki ambargoları da etkisiz hale getireceklerini ileri sürdü.

- "İran enerji piyasasından silinemeyecek bir ülkedir"

İran devriminin 40 yıllık tarihinde enerji üretiminin 2 katına çıktığını aktaran Ruhani, şunları söyledi:

"Bugünkü petrol ve doğal gaz rezervleri devrimin ilk yıllarına göre çok yüksek rakamlara ulaşmış durumda. Bugün Petrol Bakanı’nın açıkladığı yeni petrol rezervleri de İran’ın enerji piyasasından silinemeyecek bir ülke olduğunu ortaya koymuştur."

Ruhani, bütün dünyaya açık bir şekilde terörizmle mücadele ettiklerini ve mali konularda da bu savaşı sürdüreceklerine dair güvence verebileceklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 14:40
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