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'ABD tüm müzakere imkanını ortadan kaldırdı'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin izlediği siyasetle tüm müzakere imkanlarını ortadan kaldırdığını söyledi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:48
'ABD tüm müzakere imkanını ortadan kaldırdı'

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Bakanlar Kurulu'nda yaptığı konuşmada, mevcut şartlarda ABD ile görüşme imkanı kalmadığını söyledi.

Tüm müzakere imkanlarının ABD'nin izlediği siyasetle ortadan kalktığını vurgulayan Ruhani, "İyi bir atmosferde müzakere ediyorduk ancak ABD bu imkanı ortadan kaldırarak köprüleri yıktı. ABD tüm müzakere imkanını ortadan kaldırdı" ifadelerini kullandı.

Ruhani'den ABD'ye: "Samimiyseniz önce köprüleri tamir edin"

Ülkesinin Avrupa'dan Asya'ya bütün dünya ülkeleriyle samimi görüşmeler yaptığını kaydeden Ruhani, Washington yönetimine şöyle seslendi:

"Şimdi köprünün diğer tarafına nasıl geçeceğinizi düşünüyorsunuz. Eğer samimiyseniz önce köprüleri tamir edin."

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD'nin yaptırımlar dayatarak İran'ı teslim almaya çalıştığını belirtti.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Cihangiri, çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmede, ABD'nin medya üzerinden Tahran'a psikolojik savaş açtığını söyledi.

Cihangiri, "ABD, bizi geri çekilmeye ve teslim olmaya zorlamak için toplumumuza çeşitli baskılar uygulamaya çalışıyor" diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:48
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  2. Avrupa
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  5. Cihangir
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