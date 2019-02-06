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"ABD tevbe ederse kabul etmeye hazırız"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani:- "Bizim şiarımız tüm dünya ile dostane ilişkiler kurmaktır. Eğer ABD tövbe eder ve geçmişte İran’a yaptığı müdahalelerden dolayı özür dilerse ABD’nin tövbesini kabul etmeye hazırız"

06 Şubat 2019 Çarşamba 22:03
"ABD tevbe ederse kabul etmeye hazırız"

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Eğer ABD tövbe eder ve geçmişte İran'a yaptığı müdahalelerden dolayı özür dilerse ABD'nin tövbesini kabul etmeye hazır olduklarını" söyledi.

Başkent Tahran'daki büyükelçiler ve diplomatlarla yapılan toplantıda konuşan Ruhani, ABD'nin İran'a yönelik politikasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yabancı güçlerin bölgedeki varlığı ve müdahalesinin sona ermesi gerektiğini savunan Ruhani, "ABD'nin asla hedefine ulaşamayacağını" ileri sürdü.

ABD'nin "doğudaki süper güce karşı bölgedeki en büyük müttefikini kaybettiğini" iddia eden Ruhani, "ABD İran'ı tekrar elde etmek için son 40 yılda tüm imkanlarını seferber etti ancak başarısız oldu." görüşlerini dile getirdi.

Ruhani, ABD ve İran ilişkilerinin geleceğiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim şiarımız tüm dünya ile dostane ilişkiler kurmaktır. Eğer ABD tövbe eder ve geçmişte İran’a yaptığı müdahalelerden dolayı özür dilerse ABD’nin tövbesini kabul etmeye hazırız."

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 22:03
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