0553 313 94 23

ABD tetikte bekliyordu! Etkisini göstermeye başladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde beklenen Florence kasırgası etkisini göstermeye başladı. Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, Kuzey ve Güney Carolina'da kasırganın neden olduğu şiddetli rüzgar ve yağmurların hayati tehlike arz ettiği belirtildi.

13 Eylül 2018 Perşembe 22:56
ABD tetikte bekliyordu! Etkisini göstermeye başladı

ABD'nin tetikte beklediği, cumartesi günü karaya ulaşacağı tahmin edilen Florence kasırgasının yol açtığı şiddetli yağmur ve rüzgarlar kıyı kesimlerde hissedilmeye başlandı. 

Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinin kıyı kesimlerinde kasırganın neden olduğu şiddetli rüzgar ve yağmurların hayati tehlike arz ettiği belirtildi. 

Rüzgarın hızının saatte 128 kilometreye ulaşabileceği, Florence nedeniyle okyanusta oluşan dalgaların boyunun da 4 metreye çıkabileceği uyarısında bulunuldu. 

Uzmanlar, kasırganın hızının kategori 2'ye düşmüş olmasına rağmen bölgedeki etkisinin hala büyük olabileceğini tahmin ediyor. 

KUZEY CAROLİNA'DA ŞİDDETİNİ ARTTIRDI

Kasırganın en çok hasara yol açması beklenen Kuzey Carolina'daki son durum AA tarafından görüntülendi.

Dükkanların ve benzin istasyonlarının büyük çoğunluğunun kapalı olduğu New Bern'de halen açık bulunan istasyon ve marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştu. 

Şehrin bir kısmı okyanustan gelen şiddetli dalgalar nedeniyle sular altında kalırken, şiddetli rüzgar ve sağanak da etkisini gösteriyor. 

YEREL HALK NOTLAR YAZDI

Kasırga nedeniyle acil durum ilan edilen kentte resmi daireler kapalı. Bölgedeki postanenin kapısındaki "Postane, Florence geçene ve yeniden elektriğimiz olana kadar açılmayacaktır." ibaresi dikkati çekti. 

Ayrıca bölge sakinleri, kasırga için önlem olarak cam ve kapılarını kapattıkları tahta levhalara notlar yazdı. Notlar arasında, "Blue Magnolina (kenti) uzağa ak diyor." ifadesi bulunuyor, bir iş yerinin kapısında da "Kapalı. Güvende kalın" yazısı yer alıyor. 

Kasırga dolayısıyla otoyollarda da kasırga için uyarılar bulunuyor. 

 

 

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 22:56
  1. ABD
  2. Florence kasırgası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbolcu sözleşmeleri TL'ye dönecek mi?
    1. Futbolcu sözleşmeleri TL'ye dönecek mi?
    2. Kümese giren sansar, 15 bin lira..
    3. Anaokulunda yürek yakan olay... 5..
    4. ABD tetikte bekliyordu! Etkisini..
    5. Yozgat'ta çıkan anız yangını, 8 bin..
    6. Diyanetten öğrencilere özel yarışma
    7. ABD'den '5 milyon dolarlık yardım'..
    8. İstanbul'da şoke eden görüntü! Yük..
    9. Bakan Albayrak orta vadeli program..
    10. Bakanlıktan 'ABD'den süt ithali'..
    11. FIFA'dan devrim gibi karar!
    12. Şiddetli yağışlar İstanbul Boğazı'nı..
    13. Manchester City'nin geliri dudak..
    14. Kupada 3. tura yükselen takımlar..
    15. Bursa'da telefon dolandırıcısı 2..
    16. MB'nin faiz kararına Albayrak'tan..
    17. Galatasaray'ın rakibinde golcü krizi..
    18. Anaokulunda feci olay... Minik..
    19. Avrupa borsaları karışık seyirle..
    20. Antalya'da hastane acil servisi önünde..
    Emeklilik için gün sayanlara müjde! Teklif yasalaşırsa, 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak
    Emeklilik için gün sayanlara müjde! Teklif yasalaşırsa, 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    Ürdün'de skandal! Osmanlı askerine atılan pusuyu turistlere gösteri yaptılar
    Ürdün'de skandal! Osmanlı askerine atılan pusuyu turistlere gösteri yaptılar
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2018
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!