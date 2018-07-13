Fetullah Gülen iade mi edildi? ABD heyetinden son dakika karar

ABD'li heyet, teröristbaşı Fetullah Gülen ve diğer FETÖ'cülerin iadesini görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. İlk görüşme bugün yapılacak. Peki bu görüşme sonrası FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen iade edilecek mi? Şimdi gözler bu görüşmeye çevrildi.

Tillerson’ın Dışişleri Bakanlığı döneminde üzerinde mutabık kalınan ve ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da ‘olur’ verdiği Türkiye ile ABD arasındaki Adli ve Hukuki Konulara İlişkin Çalışma Grubu’nun ilk toplantısında ana gündem maddeleri arasında ABD’de ikamet eden teröristbaşı Fetullah Gülen ve diğer hain isimlerin iadesi olacak. ABD heyetinin FETO kozuna karşılık Trump’ın bizzat serbest kalmasını istediği İzmir’de tutuklu bulunan Rahip Brunson’un da gündemde olacağı öğrenildi. ABD heyetinin Rahip Brunson'a karşılık Fetullah Gülen'i iade ederiz diyeceği iddia ediliyor.

“ONLAR FETÖ’NÜN ARKASINDA DURUYOR”

ABD'li heyet, Gülen ve diğer FETÖ'cülerin iadesini görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Gündemde Rahip Brunson davası da var. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunu kime karşı yapıyoruz? Amerika'nın Adalet Bakanlığına karşı yapıyoruz. Amerika Adalet Bakanlığı ne diyor? 'Siz bize 'Brunson'u verin. Ondan sonra bunları konuşalım.' Brunson, Türkiye'de bir suçlu ve şu anda yargılanıyor. Peki FETÖ suçlu mu? Bize göre suçlu, onlara göre suçlu değil. Tam aksine onlar FETÖ'nün arkasında duruyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

HEYETLER DAHA ÖNCE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD heyeti daha önce de gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları yetkililerinden oluşan heyet, terörist başı Fetullah Gülen'in iadesi için, 23-24 Ağustos 2016’da iki gün boyunca bir araya gelinmişti. Bu görüşme sonrası FETO’nun iadesi için olumlu bir adım atılmamıştı.