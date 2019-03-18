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ABD Temsilcisi Jeffrey ile Irak Cumhurbaşkanı Salih bölgedeki güvenliği görüştü

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih bölgedeki güvenlik ve siyasi gelişmeleri görüştü.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:06
ABD Temsilcisi Jeffrey ile Irak Cumhurbaşkanı Salih bölgedeki güvenliği görüştü

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih bölgedeki güvenlik ve siyasi gelişmeleri görüştü.

Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Süleymaniye'de temaslarda bulunan Jeffrey, Salih ile bir araya geldi.

Bölgedeki güvenlik ve siyasi gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ikili, bölgeyi sarsan karışıklıklara çözüm bulunmasına duyulan ihtiyaca vurgu yaptı.

Irak Cumhurbaşkanı Salih, ABD ile çeşitli alanlarda ilişkilerin güçlendirilmesi temennisinde bulunarak, iş birliğinin iki ülke çıkarlarına da hizmet etmesinin önemine dikkati çekti.

Salih ayrıca Irak'ta terör örgütü DEAŞ ile mücadele süresince zarar gören bölgelerin yeniden imarı konusunda ABD'nin desteğinin önemli olduğunu ifade etti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ise ülkesinin Irak'ta güvenlik ve emniyetin sağlanması konusundaki desteğine değindi.

Jeffrey, teröre karşı verdiği mücadelede Irak'la iş birliği noktasında kararlı olduklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:06
  1. ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey
  2. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih
  3. Süleymaniye

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