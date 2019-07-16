ABD Temsilciler Meclisinden Suudi Arabistan'ı hedef alan iki tasarı

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi, Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlularının açığa çıkarılmasının talep edildiği ve ayrıca Suudi Arabistan'ın insan hakları ihlallerinin kınandığı iki tasarıya imza attı.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan iki ayrı oylamada vekiller, Suudi yönetimini hedef aldı.

Aynı zamanda Washington Post gazetesi yazarı olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesinde sorumluluğu olan veya ölüm emrini verenlerin açığa çıkarılmasını talep eden yasa tasarısı 7 hayır oyuna karşı 405 evet oyu ile kabul edildi.

Demokrat vekil Tom Malinowski'nin sunduğu ve "Suudi Arabistan İnsan Hakları ve Sorumluluk Yasası" başlığıyla kabul edilen tasarıda, yasalaşması halinde ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün söz konusu cinayetin sorumlularını kamuya açık şekilde ifşa etmesini ve bu kişilere vize yasağı uygulanmasını talep ediliyor.

Söz konusu tasarının Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senatoda da kabul edilmesinin ise zor olduğu belirtiliyor.

Öte yandan Temsilciler Meclisi, ayrı bir oylama ile Suudi Arabistan'ın bazı kadın aktivistleri hapsetmesini kınayan bir karar tasarısını kabul etti.

ABD Kongresi daha önce Kaşıkçı cinayetinden Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MBS) sorumlu olup olmadığının açıkça ortaya konulmasını talep eden bir tasarıyı ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına göndermiş, ancak Trump yasal olarak cevap vermesi gereken 120 günlük sürede Kongreye bu konuda bir bildirim yapmamıştı.

Öte yandan ABD Senatosu, Kaşıkçı cinayetinden MBS'nin sorumlu olduğunu kabul eden bir karar tasarısını kabul etmiş, böylece söz konusu cinayetten dolayı MBS'yi açıkça suçlamıştı.

Trump ayrıca ABD'nin Yemen'de devam eden savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören bir yasa tasarısını nisan ayında veto etmişti.

