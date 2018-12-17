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ABD Temsilciler Meclisinden Pelosi'ye Suudi Arabistan baskısı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığını devralacak California vekillerinden Demokrat Nancy Pelosi'ye Demokratlar göreve gelir gelmez Mecliste Suudi Arabistan'a yönelik yasal adımlar atması baskısı yapıldığı ileri sürüldü- Demokrat temsilciler ilk iş olarak ABD'nin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona Yemen'de verdiği desteğin kesilmesi için Senatodan geçen yasa tasarısını oylamayı planlıyor- Pelosi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde rolü bulunduğuna ilişkin deliller üzerine Suud Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yaptırım uygulanmasına yönelik adımları destekliyor

17 Aralık 2018 Pazartesi 00:21
ABD Temsilciler Meclisinden Pelosi'ye Suudi Arabistan baskısı

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığını devralacak California vekillerinden Demokrat Nancy Pelosi'ye Demokratlar göreve gelir gelmez Mecliste Suudi Arabistan'a yönelik yasal adımlar atması baskısı yapıldığı ileri sürüldü.

Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan, ABD’nin Yemen savaşı bağlamında Suudi Arabistan’a desteğini kesmesini öngören herhangi bir tasarının yıl sonuna kadar oylanmasının önünü tıkamasından sonra gözler ocakta görevi devralacak yeni Temsilciler Meclisine çevrildi.

6 Kasım ara seçimlerinde Temsilciler Meclisinde üstünlüğü sağlayan Demokratlar, ocak ayında göreve başlar başlamaz Ryan'ın yerine geçecek olan Pelosi'den Riyad'a yönelik bir dizi adım atmasını bekliyor.

Amerikan The Hill gazetesinin haberine göre Demokrat temsilciler, ilk iş olarak ABD'nin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona Yemen'de verdiği desteğin kesilmesi için Senatodan geçen yasa tasarısını oylamayı planlıyor.

California eyaleti vekillerinden Demokrat Ro Khanna, Suud koalisyonuna verilen desteğin kesilmesine ilişkin tasarısının ocak ayında tekrar sunacağını ve kendisi için bu tasarının geçmesinin birinci öncelik olduğunu açıklamıştı.

Pelosi de partisinde Yemen konusunu ele almak konusunda bir istek olduğunu ve kendisinin bu konuyu öncelikleri arasına aldığını ifade etmişti.

Pelosi ayrıca gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde rolü bulunduğuna ilişkin deliller üzerine Suud Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yaptırım uygulanmasına yönelik adımları da desteklediğini belirtmişti.

- Temsilciler Meclisi Başkanı'ndan Yemen oylamasına engel

Geçen hafta Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a Yemen'de destek vermeyi sürdürüp sürdürmeyeceği tartışmaları Kongrede devam ederken, Temsilciler Meclisindeki bir karar dikkati çekmişti

203'e karşı 206 oyla kabul edilen "tarım yasa tasarısı"nın içine Meclis Başkanı Paul Ryan tarafından son anda Yemen'le ilgili bir madde eklenmiş ve söz konusu maddeyle 2018 yılının sonuna kadar Temsilciler Meclisine Yemen'deki savaş bağlamında herhangi bir tasarının getirilmesinin önü kesilmişti.

Ryan'ın bu adımına 5 Demokrat da destek verirken, Temsilciler Meclisi'ndeki diğer Demokratlar ise sert tepki göstermişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 00:21
  1. ABD
  2. Nancy Pelosi
  3. Paul Ryan
  4. Suudi Arabistan
  5. Temsilciler Meclisi
  6. Yemen

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