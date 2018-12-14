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ABD Temsilciler Meclisi'nden Arakan'a yönelik "soykırım" kararı

ABD Temsilciler Meclisi, 2017 yılında Myanmar ordusu tarafından Arakanlı Müslümanlara yapılan saldırıları "soykırım" olarak tanımlayan yasa tasarısını kabul etti- Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Steven Joseph Chabot tarafından sunulan yasa tasarısı, Genel Kurul'da yapılan oylama sonucunda 1 "hayır" oyuna karşı 394 "evet" oyu ile kabul edildi

14 Aralık 2018 Cuma 00:40
ABD Temsilciler Meclisi'nden Arakan'a yönelik "soykırım" kararı

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi, 2017 yılında Myanmar ordusu tarafından Arakanlı Müslümanlara yapılan saldırıları "soykırım" olarak tanımlayan yasa tasarısını ezici çoğunlukla kabul etti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada sadece 1 vekilin "hayır" oyu kullandığı tasarıya 394 vekil "evet" oyu verdi.

Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Steven Joseph Chabot tarafından sunulan yasa tasarısında, Myanmar ordusu tarafından Arakanlı sivillere yönelik saldırıların kınanması ve 2017 yılında Arakan'da yapılan saldırıların "soykırım" olarak tanımlanması maddeleri yer aldı.

Ayrıca tasarıda, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çi ve Başkan Win Myint'e, Reuters haber ajansının Myanmar'da tutuklanan iki muhabiri Wa Lone ve Kyaw Soe Oo da dahil, tüm gazeteci ve siyasi mahkumları serbest bırakması çağrısı da yer aldı.

ABD yönetimi, uzun süredir Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılarına "sessiz" kalmakla eleştiriliyordu.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 00:40
  1.  Myanmar
  2. ABD Temsilciler Meclisi
  3. Arakan
  4. karar tasarısı
  5. soykırım

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