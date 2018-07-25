ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jerrold Nadler: Putin Trump'la oyun oynuyor

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jerrold Nadler CNN'e verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hamleleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Nadler, Kremlin'in bu sonbaharda gerçekleştirilmek istenen görüşme daveti konusunda çekinceli bir tavır sergilemesini, "Putin, Başkan Trump'la oyun oynuyor" şeklinde değerlendirdi.

Trump Putin'i Washington'a davet etti

"Liderlerimiz var olan diğer seçenekleri de değerlendirebilir"

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, salı günü Rus devlet haber ajansı TASS'a verdiği röportajda, geçen hafta Beyaz Saray'ın, iki liderin sonbaharda ikinci bir görüşme daha gerçekleştirilmesi için Putin'i Washington'a davet etmesi hakkında, toplantıya hazırlanmak için somut adımların henüz başlamadığını belirterek "liderlerimiz var olan diğer seçenekleri de değerlendirebilir" demişti.

Nadler, Usakov'un bu açıklaması hakkında ise "Tozun dağılması için beklemeye ihtiyacımız var" diyerek şöyle devam etti:

"Putin, Başkan'ı aşağıladı ve şimdi onunla oynuyor. Şimdi sadece zafere koşuyor. Yine Amerika'yı aşağılıyor. Tüm bu olayların üzerine Trump ve Putin'in ikinci görüşmesi nasıl gerçekleştirilebilir?"

Helsinki Zirvesi

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya gelmişti. İki lider soğuk savaşın artık geride kaldığı mesajını vermişti.

Trump-Putin zirvesi sona erdi

Donald Trump, zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD ve Rusya'nın ortak çıkarları gerçekleştirmede iş birliği yapmak için yollar bulması gerektiğini, yapıcı diyaloğun hem ABD ve Rusya hem de dünya için iyi olduğunu ifade etmişti.

Rusya ve ABD'nin bugün farklı zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Rus lider, çabaların birleştirilmesiyle bütün bu güçlüklerin üstesinden gelinebileceğini söylemişti. Putin, "Bugünkü görüşme, ikili ilişkilerde yaşanan olumsuz durumun düzelmesi yönünde Başkan Trump ile ortak arzumuzu göstermektedir ve ilişkilerin iyileştirilmesi yönünde ilk adımlardır" diye konuşmuştu.