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ABD Temsilciler Meclisi, Myanmar ordusu tarafından Arakanlı Müslümanlara yapılan saldırıları "soykırım" olarak tanıyan yasa tasarısını kabul etti.

14 Aralık 2018 Cuma 00:06
ABD Temsilciler Meclisi, Myanmar ordusu tarafından Arakanlı Müslümanlara yapılan saldırıları "soykırım" olarak tanıyan yasa tasarısını kabul etti.
Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 00:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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