ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'ndan "Yemen" oylamasına engel

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan, ABD’nin Yemen savaşı bağlamında Suudi Arabistan’a desteğini kesmesini öngören herhangi bir tasarının yıl sonuna kadar oylanmasının önünü tıkadı.

Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a Yemen'de destek vermeyi sürdürüp sürdürmeyeceği tartışmaları Kongrede devam ederken, Temsilciler Meclisindeki bir karar dikkati çekti.

203'e karşı 206 oyla kabul edilen "tarım yasa tasarısının" içine Ryan tarafından son anda Yemen'le ilgili bir madde eklendi. Söz konusu maddeyle 2018 yılının sonuna kadar Temsilciler Meclisine Yemen'deki savaş bağlamında herhangi bir tasarının getirilmesinin önü kesilmiş oldu.

Az farkla kabul edilen tasarıya 5 Demokrat vekilin destek vermesi, buna karşın 18 Cumhuriyetçi vekilin ise aleyhte oy kullanması dikkat çekti.

Geçen hafta da Senatoda kabul edilen tarım yasa tasarısının ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına gitmesi ve kısa sürede imzalanması bekleniyor.

- Demokratlardan tepki

Temsilciler Meclisinin Demokrat üyelerinden Jim McGovern söz konusu adıma tepki gösterdi ve Cumhuriyetçilerin bu tür adımlara karşı durmalarını istedi.

Tasarı kapsamında yapılan müzakerelerde söz alan McGovern, Ryan öncülüğünde geçen tasarıya atıfta bulunarak, "Cumhuriyetçi Parti liderleri, savaş sebebiyle kıtlık olan ve dünyanın en büyük insani krizini yaşanan bir ülkeye zaman ve ilgi harcamaya değmeyeceğini ilan ettiler." değerlendirmesini yaptı.

- "Yemenli çocuklar ölmeye devam edecek"

Öte yandan, Temsilciler Meclisinin bir diğer Demokrat üyesi Ro Khanna da Twitter hesabından bir açıklama yaparak karara sert tepki gösterdi.

Khanna, "İşte bu sebeple insanlar Kongreden nefret ediyor. Meclis Başkanı Ryan, Yemen'deki savaşın durdurulmasını öngören yasa teklifimin oylanmasına izin vermiyor çünkü birçok Cumhuriyetçinin de bizimle oy atacağını biliyor. Anayasının 1. maddesini itibarsızlaştırıyor ve sonuç olarak Yemenli çocuklar ölmeye devam edecek." yorumunu yaptı.

Senatoda ABD'nin Suudi Arabistan'a Yemen bağlamında verdiği desteği kesmesini talep eden bir yasa tasarısının Genel Kurula gelmesi kabul edilmişti. Söz konusu tasarının önümüzdeki günlerde tartışmaya açılması bekleniyor.



