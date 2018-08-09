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ABD'de temaslarda bulunan Türk heyeti Ankara'ya döndü

Amerika Birleşik Devletleri'nde temaslarda bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği Türk heyeti, Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'na heyet, açıklama yapmadı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 19:05
ABD'de temaslarda bulunan Türk heyeti Ankara'ya döndü

Türkiye ile ABD arasındaki mevcut sorunların çözümüne yönelik ABD'de temaslarda bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği Türk heyeti, Ankara'ya geldi.

ABD'li casus Papaz Andrew Craig Brunson ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararıyla ilgili süreci görüşmek için ABD'nin başkenti Washington'da temaslarda bulunan heyet, 16.30'da tarifeli uçakla İstanbul'a geldi.

 AÇIKLAMA YAPILMADI

Önal'ın başkanlığındaki heyet, yine tarifeli uçakla 17.00'de İstanbul'dan Ankara'ya hareket etti.

Esenboğa Havalimanı'nın VIP bölümünden 18.20 sularında çıkan heyet üyeleri açıklama yapmadı.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 19:05
  1. Ankara
  2. Brunson
  3. ABD
  4. İstanbul

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş57 dk önce
    yeni emiri aldılar brunson tahliye ediliyor
  • Rasim GüneşRasim Güneş1 sa önce
    GidiyorGidiyor ABDli Papaz gidiyor. Hemide hiçbirşeyalmadan Bedava gidiyor.Uyuma Türkiyem.
  • Ptestij tavanPtestij tavan54 dk önce
    Simdi hani akp/tayyip turkiyenin prestijin kurtarmisti ya, one minutelerle filan. Bu nedir? Yaptirimlari yedikten sonra ordu gibi bakan ekibiyle taaa nerelere gidip bir bakanlariyla 50 dk gorusup donduler. Aciklama yok. Gozleri acin agalar. Ekonomik durumumuzun sebebi eger abd vb cete isi olsa, simdiye kadar bu cete 16 yildir niye bisey yapmamisti? Demekki ceteyi rahatsiz edecek bisey yapmiyordu turk yonetimi... Yada cete isi falan degil, ekonomi bakanimiza bakip, yonetimdeki sorunlara bakip buyuk yatirimcilar uzaklasiyor.
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