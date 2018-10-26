ABD'de bomba paniği! FBI'dan korkutan açıklama

Bu hafta başında Milyarder George Soros’a gönderilen paket ile başlayıp Aralarında Eski Başkan Barrack Obama, Başkan yardımcısı Joe Biden, Eski başkan Adayı Hillary Clinton, Aktör Robert De Niro gibi isimlerinde bulunduğu kişilere ve CNN’e gönderilen on bombalı paketin yakalandığını açıklayan Federal Araştırma Bürosu (FBI) yetkilileri halkı tespit edilemeyen bombalar olabileceği konusunda uyarıyor.

600 bin posta çalışanının olası paketlere karşı tetikte olduğunu açıklayan ABD Posta Servisi New York Araştırma Sevisi dedektifi Philip Bartley "Son sekiz saatte posta sistemi içerisinde yeni bir şey bulmadık" dedi.

FBI Yönetici Asistanı William Sweeney’de bugün gerçekleşen basın toplantısında aktif soruşturma ile ilgili çok fazla açıklama yapamayacağını söyleyerek paketlerin Florida’dan gönderildiği bilgisini doğrulamadı.

Biyolojik silah şüphesi

Sweeney ayrıca paketlerin içerisinde bulunan beyaz tozun herhangi bir toksik veya biyolojik madde olmadığını açıkladı. Yetkililer bulunan beyaz tozun Anthrax veya benzeri bir biyolojik silah olmasından şüpheleniyordu.

FBI tarafından yapılan açıklamada gelen paketlerin içerisinde "Potansiyel yıkıma sebep olabilecek alet" bulunduğu söylenerek düzeneğin paket açıldığında patlamak üzere ayarlanmadığı zamanlayıcı bulunduğu ancak hiç kurulmadığı açıklandı. FBI paketler için "Ya çok acemice yapılmış yada asla patlaması hedeflenmemiş" ifadesini kullandı.

CNN’e Clinton’a ve De Niro’ya gönderilen paketlerin Quantıco’da bulunan FBI tesisine gönderildiği ve birbirleri ile karşılaştırılacakları söylendi.