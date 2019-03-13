Ülke ayakta... ABD tarihinin en büyük skandallarından biri!

ABD'de dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Georgetown, Yale, Stanford, Teksas, Güney Kaliforniya ve UCLA'ya aldıkları rüşvet karşılığında zengin isimlerin çocuklarını sahte raporlarla yerleştirdikleri ortaya çıkan isimlerin gözaltına alındıkları ve soruşturmanın daha da derinleşeceği belirtildi.

FBI tarafından tesadüfen ortaya çıkarılan skandala, Holywood'un ünlü isimlerinin de karıştığı belirtildi. Desperate Housewives dizisi ile ünlenen Felicity Huffman ve Full House'da oynayan Lori Loughlin dün federal mahkemeye getirildi. Skandala adı karışan Felicity Huffman'ın 250 bin dolar karşılığında serbest bırakıldığı açıklandı.

Felicity Huffman(sağdaki) Lori Loughlin(soldaki)

Skandalın başındaki isim olarak gösterilen William Singer, Salı günü çıktığı mahkemede suçunu kabul ederken, tutuklananlar arasında üst düzey yöneticilerin de olduğu açıklandı.

William Singer'ın ise 2011'den 2018 yılına kadar yaklaşık 25 milyon dolar hesabına aktardığı ifade edildi.

William Singer(sağdaki)

Ortaya çıkan skandalda Georgetown Üniversitesi eski baş tenişçi koçu Gordon Ernst de yer aldı. Birkaç öğrenciyi "iyi tenisçi" olarak tanıttığı bunun karşılığında ise 950 bin dolar aldığı kayıtlarda yer aldı.

Gordon Ernst

Üniversitelere ebeveynlerinin rüşvetiyle giren çocuklar hakkında işlem yapılmayacağı açıklanırken, soruşturmanın kapsamı genişledikçe daha fazla ismin gözaltına alınabileceği belirtildi.

Söz konusu skandala adı karışan üniversiteler ise yaptıkları açıklamada adı skandala karışan isimlerin üniversitelerle ilişiğinin kesildiği ve gerekli adımların atılacağını duyurdu.