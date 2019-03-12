ABD Taliban ile iki konuda uzlaştı

KABİL (AA) - ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Taliban yetkilileri arasında 16 gündür Katar'da devam eden barış görüşmeleri son buldu.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, beşinci kez gerçekleşen Taliban ile barış görüşmelerinin iyi şekilde sonuçlandığını belirtti.

Taliban ile iki konu üzerinde uzlaşma sağlandığını aktaran Halilzad, bu konuların yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesi ve Afganistan topraklarında başka grupların tehdit oluşturmaması olduğunu ifade etti.

Halilzad, ''Barışın sağlanması için 4 konu üzerinde uzlaşma sağlanması gerek, bu konular yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesi, Afganistan topraklarında başka grupların tehdit oluşturmaması, Afgan makamlarıyla Taliban arasında doğrudan görüşmenin yapılması, ateşkesin sağlanması. Bu dört konunun ilk ikisi üzerinde uzlaşma sağlandı, diğer ikisi üzerinde de görüşmeler devam edecek.'' değerlendirmesini yaptı.

Halilzad, görüşmelerin sonuçlarını danışmak için ABD'ye gideceğini ve en kısa zamanda da tekrar barış görüşmelerini sürdüreceklerini bildirdi.

- Taliban ile barış süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük bir tehdit unsuru olan Taliban, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini devam ettiriyor.



Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülkede ciddi güvenlik sorunu bulunuyor.



Afganistan hükümeti, geçen yıllarda birçok kez Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etti ve bu kapsamda Barış Konseyi kurulmasına karşın bir sonuca ulaşılamadı.



Hamid Karzai'nin devlet başkanlığı döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu.



Ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosu ve bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir aydan kısa bir süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri de ertelenmişti.

