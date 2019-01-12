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Yüksek Barış Şurası Genel SekreteriDavutzey: ABD'ye Taliban ile görüşme yetkisini Afganistan verdi

Afganistan Yüksek Barış Şurası Genel Sekreteri Muhammed Ömer Davutzey, ABD'nin Taliban ile yapacağı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Davutzey, "Afgan hükümeti, ABD'nin Taliban ile doğrudan görüşmesine zemin hazırladı. ABD'ye Taliban ile görüşme yetkisini Afganistan verdi." dedi.

12 Ocak 2019 Cumartesi 11:21
Yüksek Barış Şurası Genel SekreteriDavutzey: ABD'ye Taliban ile görüşme yetkisini Afganistan verdi

Afganistan Yüksek Barış Şurası Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanı Barış Özel Temsilcisi Muhammed Ömer Davutzey, Afganistan hükümetinin, ABD'ye Taliban ile barış için görüşme yetkisini verdiğini söyledi.

Davutzey, resmi ziyarette bulunduğu Pakistan'da bir televizyona verdiği mülakatta, "ABD'ye Taliban ile görüşme yetkisini Afganistan verdi." dedi.

Amerikalı yetkililerin Taliban ile görüşmeye başlamadan önce Afgan makamlarıyla müzakerelerde bulunduğunu aktaran Davutzey, Afgan hükümetinin, ABD'nin Taliban ile doğrudan görüşmesine zemin hazırladığını belirtti.

Davutzey, ABD'nin Afganistan Barış Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın, hem bölge ülkeleriyle hem Taliban yetkilileriyle yaptığı tüm görüşmeleri Afgan hükümetiyle paylaştığını vurguladı.

Pakistan'dan destek

Afganistan Yüksek Barış Şurası Sözcüsü Sayed Ehsan Tahiri, gazetecilere yaptığı açıklamada, Davutzey'in Pakistan ziyaretinin olumlu geçtiğini bildirdi.

Pakistan'ın barışa destek vereceğini açıkladığını anımsatan Tahiri, Davutzey'in ayrıca Pakistan'daki bazı dini liderlerle de görüştüğünü anlattı.

Tahiri, bu görüşmelerden olumlu sonuçlar çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Halilzad'ın barış turu

ABD'nin Afganistan Barış Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, 4. kez barış turuna Hindistan'dan başladı.

Afganistan Yüksek Barış Şurası, Halilzad'ın çıktığı 4. barış turunda somut adımların atılmasını beklediklerini açıkladı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcücü Raveesh Kumar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hindistan'ın, Afganistan'daki barış ve uzlaşma sürecini desteklediğini belirtti.

Halilzad önce barış turlarında Taliban yetkilileriyle de görüşmüş ve sonuçlarını Afgan makamlarıyla paylaşmıştı.

Barış görüşmeleri

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosunu ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.

Ofis bir aydan kısa süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri askıya alınmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 11:21
  1. Afganistan
  2. Taliban
  3. ABD
  4. Muhamed Ömer Davutzey

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