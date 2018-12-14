"ABD-Taliban görüşmesi 17 Aralık'ta"

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Başbakanı İmran Han, Afganistan'da diyalog ortamına katkıda bulunmak için çalıştıklarını belirterek, "ABD ve Afgan Talibanı 17 Aralık'ta bir araya gelecek." dedi.

Han, Hayber Pahtunhva eyaletinin ilk 100 günlük icraatlarını anlattığı programda yaptığı konuşmada, ABD ve Taliban görüşmesi konusuna değindi.

ABD yönetiminin, Afgan Talibanı'nı diyalog masasına gelmeye ikna etmek için Pakistan'a etkisini kullanması yönünde çağrılarda bulunduğunu hatırlatan Han, Afgan Talibanı ile ABD arasında görüşme ayarlandığını duyurdu.

Yıllardır Pakistan'ın, Afganistan'da çözümün askeri değil diyalog yöntemiyle çözüleceği yönünde çağrı yaptığını hatırlatan Han, "Bize uzun zamandır Afganistan konusunda yaptığımızdan daha fazlasını yapmamızı isteyen ABD yönetimiyle Afgan Talibanı arasında görüşme ayarladık. İki taraf 17 Aralık'ta bir araya gelecek." ifadelerini kullandı.

Han, görüşmenin nerede yapılacağına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Afganistan'da barışın Pakistan için önemine de değinen Han, Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva'nın başkenti Peşaver'in önemli bir ticaret merkezi haline geleceğini anlattı.

Han, bölgede kurulması planlanan Mohmand barajının da barışın sağlandığı ortamda bölgenin su ihtiyacını sonsuza kadar çözeceğini ifade etti.