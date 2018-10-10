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Manidar zamanlama... ABD: Suudiler isterse İstanbul'a FBI ekibi yollarız

ABD, Cemal Kaşıkçı'yı arama çalışmalarına ilişkin, "Suudiler isterse İstanbul'a FBI ekibi yollarız" açıklaması yaptı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 15:18
Manidar zamanlama... ABD: Suudiler isterse İstanbul'a FBI ekibi yollarız

ABD, Türkiye'ye FBI ekibi yollamak istiyor. ABD'den yapılan açıklamada, "Suudiler isterse İstanbul'a FBI ekibi yollarız" ifadesi kullanıldı. 

Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasından sonra Türkiye, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda arama yapmak istedi. Bu isteğe günler sonra olumlu cevap veren Suudi Arabistan, bugün erteleme talebinde bulundu. Arama yapılmaması için yetkililer, Türk polisinden daha sonra arama yapmalarını istedi. Suudi Arabistan’ın bu talebinden kısa süre sonra, krallığın patronu ABD’den ilginç bir açıklama geldi.

“İstanbul’a FBI ekibi yollarız”

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kaşıkçı'nın ölü ya da diri olarak bulunabilmesi adına, “Suudiler Kaşıkçı konusunda yardım talep ederse, İstanbul’a FBI ekibi göndermeye hazırız.” dedi.

Suçlanan tarafa neden çağrı yapılır?

Açıklamanın ardından, ABD’nin zamanlaması ve muhatabı dikkat çekti. Suudilerin Türk polisine, “Daha sonra gelin” demesinden kısa süre sonra, suçlanan ülkeye, “Siz isterseniz FBI ekibi yollayalım” denmesi tepki topladı. Bu durum, “Suudilerin hamisi, delillerin yok edilmesine yardım mı etmek istiyor?” şeklinde yorumlandı.

 

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 15:18
  1. İstanbul
  2. FBI
  3. Suudi Arabistan
  4. ABD
  5. Cemal Kaşıkçı

YORUM YAZ

  • Süleyman AskeriSüleyman Askeri20 dk önce
    Aman haa...Zinhar..Kesinlikle gelmesinler..Gölge etmesinler, başka ihsan istemeyiz..
  • şükrü onukşükrü onuk43 dk önce
    Bunların hepsi bir şekilde işin içinde .FBİ , CİA olayı kapatıp Türkiye üstünde yıllarca olumsuz algı oluşturmak için her şeyi yaparlarhazır ortam uygunkengözünü daldan budaktan sakınmadan balıklama dalar kapatırlar . Olayın çözülmesi isteniyorsa türk yetkililer dışında kimseye müsaade edilmemeli .
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