Manidar zamanlama... ABD: Suudiler isterse İstanbul'a FBI ekibi yollarız

ABD, Türkiye'ye FBI ekibi yollamak istiyor. ABD'den yapılan açıklamada, "Suudiler isterse İstanbul'a FBI ekibi yollarız" ifadesi kullanıldı.

Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasından sonra Türkiye, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda arama yapmak istedi. Bu isteğe günler sonra olumlu cevap veren Suudi Arabistan, bugün erteleme talebinde bulundu. Arama yapılmaması için yetkililer, Türk polisinden daha sonra arama yapmalarını istedi. Suudi Arabistan’ın bu talebinden kısa süre sonra, krallığın patronu ABD’den ilginç bir açıklama geldi.

“İstanbul’a FBI ekibi yollarız”

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kaşıkçı'nın ölü ya da diri olarak bulunabilmesi adına, “Suudiler Kaşıkçı konusunda yardım talep ederse, İstanbul’a FBI ekibi göndermeye hazırız.” dedi.

Suçlanan tarafa neden çağrı yapılır?

Açıklamanın ardından, ABD’nin zamanlaması ve muhatabı dikkat çekti. Suudilerin Türk polisine, “Daha sonra gelin” demesinden kısa süre sonra, suçlanan ülkeye, “Siz isterseniz FBI ekibi yollayalım” denmesi tepki topladı. Bu durum, “Suudilerin hamisi, delillerin yok edilmesine yardım mı etmek istiyor?” şeklinde yorumlandı.