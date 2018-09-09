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ABD Suriye'ye asker yığıyor! Deniz piyadelerini El Tanf Üssü'ne gönderdi

Fox News tarafından yapılan haberde, Pentagon'un Suriye'nin güneydoğusundaki koalisyon güçlerinin kontrolündeki El Tanf Üssü'ne yüzlerce deniz piyadesinden oluşan ek bir birlik gönderdiğini belirtildi.

09 Eylül 2018 Pazar 16:58
ABD Suriye'ye asker yığıyor! Deniz piyadelerini El Tanf Üssü'ne gönderdi

Washington'un, Rusya'nın orada saklanan militanların saldırı hazırlığı yaptığı uyarısıyla bağlantılı olarak, bölgedeki askeri varlığını güçlendirdiği belirtildi.

Fox News, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sözcüsü William Urban'ın "ABD, Rusya, Suriye hükümeti veya iç savaşta Suriye'yi destekleyebilecek başka bir grupla herhangi bir çatışma istemiyor" sözlerine de yer verdi.

Suriye'deki ABD askeri üslerinden biri olan El Tanf'daki garnizon, silahlı Suriyeli muhalif güçlerinin DEAŞ'la mücadele etmek için eğitildiği ve donatıldığı bir üs olarak kullanılıyor.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 16:58
  1. ABD
  2. Suriye
  3. El Tanf Üssü
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