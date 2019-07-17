ABD, Suriye'nin güneyindeki ÖSO'ya yeniden destek veriyor ABD, Suriye'nin güneyinde uzun süre önce yardımını kestiği Özgür Suriye Ordusu'na yeniden eğitim vermeye başladı- Tanif Üssü'ndeki eğitimin bölgedeki gizli DEAŞ hücrelerinin yanı sıra, sınır boyundaki İran güçlerine yönelik olduğu ifade ediliyor- ÖSO'ya hava indirme operasyonları, çölde ve zor şartlarda hayatta kalma, belirli noktalara saldırı gibi özel eğitimler veriliyor

ANKARA (AA) - MOHAMAD MİSTO/SELEN TEMİZER - ABD, Suriye'nin güneyinde desteklediği ancak uzun süre önce yardımını kestiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine yeniden eğitim vermeye başladı. ABD, Suriye'nin güneyindeki ÖSO gruplarından 3 sene önce desteğini büyük oranda çekmişti. Bu sayede, Esed rejimi safındaki İran destekli yabancı terörist gruplar, Suriye'nin güneydoğusunu kapsayan Irak sınırına hakim olmuştu. Bölgedeki yerel kaynaklara göre, ABD, Suriye-Irak-Ürdün sınırı yakınındaki Tanif Üssü'nde ve Ürdün içerisinde bu ÖSO güçlerine yeniden eğitim vermeye başladı. Grup, Deyrizor da dahil olmak üzere ülkenin güneydoğusunda yaşayan çok sayıda Arap savaşçıyı bünyesine kattı. - Eğitimlere, DEAŞ karşıtı danışmanlar destek veriyor ABD subayları ve istihbarat görevlilerinin verdiği eğitimlere, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon üyesi danışmanlar destek veriyor. ÖSO mensuplarına hava indirme operasyonları, çölde ve zor şartlarda hayatta kalma, belirli noktalara saldırı gibi özel eğitimler veriliyor. Kaynaklar, projenin bölgedeki gizli DEAŞ hücrelerinin yanı sıra, sınır boyundaki İran güçlerine yönelik olduğunu ifade ediyor.

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