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ABD, Suriyeli göçmenlere "Geçici Koruma Statüsü"nü uzattı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ülkedeki yaklaşık 7 bin Suriyeli göçmene "Geçici Koruma Statüsü" sağlayan yasal düzenlemeyi 18 ay daha uzattı

01 Ağustos 2019 Perşembe 23:56
ABD, Suriyeli göçmenlere "Geçici Koruma Statüsü"nü uzattı

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, ülkedeki Suriyeli göçmenlere "Geçici Koruma Statüsü" (TPS) sağlayan yasal düzenlemenin 18 ay daha uzatıldığını açıkladı.

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Kevin McAleenan tarafından yapılan açıklamada, Suriyelilere verilen TPS'nin 1,5 yıl uzatıldığı ifade edildi.

Suriye'deki son durumun dikkatlice değerlendirildiği ve ilgili kurumlarla gerekli görüşmelerin yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Suriyeliler için sağlanan TPS'nin uzatılması gerektiğine karar verilmiştir." denildi.

Bu yasal durumdan faydalanarak ABD'de yaşayan yaklaşık 7 bin Suriyeli olduğu ve bu kişilerin ilgili kurumlara başvurarak yasal haklarının uzatılmasını sağlayabilecekleri belirtildi.

Buna göre söz konusu haktan yararlanan Suriyeliler, 31 Mart 2021 tarihine kadar ABD'de yasal olarak kalmaya devam edebilecek.

ABD'de TPS ile yaşayan Suriyelilerin süresi, bu yıl eylül ayının sonunda doluyordu.

İç Güvenlik Bakanlığı, Şubat 2018'de yaptığı açıklamada, "Geçici Koruma Statüsü" altında ülkede yaşayan 7 bin Suriyelinin durumunun korunacağını, ancak yeni başvuru alınmayacağını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 23:56
  1. ABD
  2. ABD İç Güvenlik Bakanlığı
  3. Suriye

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