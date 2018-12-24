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ABD, Suriye'den resmen çekiliyor! Karar imzalandı

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN televizyonunun Savunma Bakanlığından iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ocak ayında görevinden ayrılacak olan James Mattis, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine dair kararnameyi imzaladı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 07:06
ABD, Suriye'den resmen çekiliyor! Karar imzalandı

ABD Savunma Bakanı James Mattis'in, ABD askerlerinin  Suriye'den çekilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığı bildirildi. 

Amerikan CNN televizyonunun Savunma Bakanlığından iki yetkiliye  dayandırdığı haberine göre, ocak ayında görevi bırakacak Mattis, ABD askerlerinin  Suriye'den çekilmesine dair kararnameyi imzaladı.

Haberde, kararnamede ABD askerlerinin Suriye'den nasıl ve ne zaman  çıkacağına dair bilgilerin yer aldığı, çekilmenin gelecek haftalarda başlayıp ve  birkaç hafta sürmesinin beklendiği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından  Mattis, görevden ayrılacağını açıklamıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 07:05
  1. abd
  2. suriye
  3. çekilme

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