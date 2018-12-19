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ABD "Suriye'den çekiliyor" iddiası

Amerikan medyası, Suriye'deki ABD Dışişleri personelinin 24 saat içinde çekileceğini iddia etti- Dışişleri kaynaklarına dayandırılan haberlerde, ABD'nin ülkedeki askerlerinin de 60 ile 100 gün içinde ülkeden çekileceği öne sürüldü- Pentagon çekilmeyle ilgili sessizliğini koruyor

19 Aralık 2018 Çarşamba 20:21
ABD "Suriye'den çekiliyor" iddiası

WASHINGTON (AA) - Amerikan medyası, Suriye'deki ABD Dışişleri personelinin 24 saat içinde, ABD askerlerinin ise 60 ile 100 gün içinde çekileceğini iddia etti.

Amerikan medyasının Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberlerde, Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki tüm personelini 24 saat içinde çekeceği ileri sürüldü.

Haberlerde ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ile 100 gün içinde ülkeden çekileceği iddia edildi.

Amerikan medyası, sabah saatlerinde, ABD ordusunun Suriye'deki 2 bin civarındaki askerini tamamen çekmeyi planladığını öne sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders de "DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." şeklinde açıklama yapmıştı.

- Pentagon sessizliğini koruyor

Öte yandan, Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Rob Manning, "Şu aşamada bölgede ortaklarımızla çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullanırken, ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Patrick Shahan, bu konudaki sorulara "Bir yorumda bulunamayacağım." yanıtını vermişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 20:21
  1. ABD
  2. Pentagon
  3. Suriye

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