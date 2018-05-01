ABD Suriye'de yine sivilleri vurdu! 25 ölü...

Haseke iline 60 kilometre mesafede bulunan DAEŞ işgalindeki El Fadıl köyüne, ABD öncülüğündeki koalisyonun düzenlediği hava saldırısı sonucu 25 sivil yaşamını yitirdi.

Köy halkı, sabah saatlerinde gerçekleşen saldırıya evlerinde uyuduğu esnada yakalandı. Saldırıda ölenlerinin büyük çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor.

Koalisyon güçlerinin hedef aldığı bölge, Irak sınırı yakınlarında ve terör örgütü DAEŞ'ın elinde kalan son köylerden biri. DAEŞ, 2016'da Haseke'ye bağlı Şedadi ve Hol köylerinden çekilerek bölgedeki en önemli iki kalesini kaybetmişti.