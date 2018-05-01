ABD Suriye’de kaybetti! Dengesi fena bozuldu

ABD’nin Suriye’deki en büyük arzusunun başında PKK/PYD terör örgütlerini destekleyip silahlandırmak geliyor. Türkiye kendi ulusal güvenliği açısından böylesi bir durumu kabul etmeyeceğini Zeytin Dalı harekatı ile net bir şekilde ortaya koydu.

Türk ordusu Afrin’e Zeytin Dalı harekatıyla PKK/PYD’yi temizlemeye girdi. Pentagon bu durumdan rahatsız oldu, fakat Türkiye’ye engel olamadı. Şimdi Münbiç’e adım adım yaklaşılınca DAEŞ bahanesi yeniden ortaya sürüldü. Zeytin Dalı harekatından dolayı Suriye’de DAEŞ’le mücadelenin durduğu iddia edildi. Halbuki, ABD Suriye’de veya Irak’ta DAEŞ ile hiçbir zaman mücadele etmedi. ABD’nin kurduğu DAEŞ, bölgede PKK/PYD’ye alan açmak için piyon olarak kullanıldı.

ABD’nin bir diğer isteği, bölgede zayıflayan gücünü toparlayıp yeniden otorite sağlamak. Meselenin diğer boyutunda ise Esed’le mücadele konusu var.

SALDIRIDA ESED HEDEF ALINMADI

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley,“Suriye'den üç şeyi başarmadan çıkmayacağız. Öncelikle kimyasal silah kullanımına izin veremeyiz ve bunun için mücadele edeceğiz. DAEŞ'in tamamen yenilmesi gerek ve üçüncü hedef İran'ın bölgeye hakim olmadığından emin olmalıyız.” diye konuşmuştu. ABD, yanına İngiltere ve Fransa’yı da alarak Suriye’nin Doğu Guta’da kimyasal silah kullandığını bahane ederek rejimin tahliye ettiği alanları vurdu. Yani saldırıda, Esed rejiminin askeri unsurları hedef alınmamış oldu.

Bunun sonucunda ne oldu? Esed etkisiz hale mi getirildi? DAEŞ, PKK/ PYD gibi terör örgütlerinin sonu mu geldi?

ABD-RUSYA REKABETİ

ABD ve Batılı ülkeler şu ana kadar bu tip kimyasal silah kullanılarak yapılan saldırılara sessiz kalmayı tercih etti. Bu yüzden ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye’de yaşanan son kimyasal kriz bağlamında verdiği tepkiyi, son dönemde ABD ile başta Rusya ve Çin olmak üzere diğer dünya güçleri arasında yaşanan rekabet bağlamında değerlendirmek daha doğru gözüküyor.

ABD yanına İngiltere ve Fransa’yı da alarak, Türkiye, Rusya ve İran ittifakına gözdağı vermeye çalıştı. ABD’nin Suriye’den çekilmesi, bu bölgelerdeki güç boşluğunun İran ve Rusya tarafından doldurulmasına neden olacaktı. Pentagon buna fırsat verilmesini istemedi. Bunun sonucunda ABD Suriye’de varlığını ve bölgede zayıflayan otoritesini pekiştirdi. Esed ise konumunu güçlendirdi.

GÖSTERMELİK SENARYO

Kısacası, ABD’nin Suriye rejimini vurması göstermelik bir senaryo olduğunu düşündürüyor. 7 yıldır yüz binlerce insanın öldüğü topraklarda sesi çıkmayan Batı’nın Doğu Guta’daki kimyasal saldırıyı bahane ederek, tahliye edilmiş alanları vurması inandırıcı gelmiyor.

Pek tabi burada Türkiye’nin de dikkatli olması gerekiyor. Yaşanan bu son gelişmeler de sadece Rusya ile restleşme anlamında düşünülmemeli, bölgede terör örgütleriyle tek başına mücadele eden Türkiye çıkarları ve hedefleri doğrultusunda harekat planına uygulamalı.

Türkiye Haber Merkezi