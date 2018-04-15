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ABD Suriye kararını açıkladı: Şaşırmadık!

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, hedefleri tamamlanmadan ABD askerlerinin Suriye’den çekilmeyeceğini söyledi.

15 Nisan 2018 Pazar 16:26
ABD Suriye kararını açıkladı: Şaşırmadık!

Nikki Haley, ABD'nin hedeflerini ise "DEAŞ'ı mağlubiyete uğratmak, kimyasal silahların kullanılmamasını garantiye almak ve İran'ın neler yaptığını takip etmek olarak açıkladı. Haley, "Amerikan birliklerinin eve döndüğünü görmek de bizim hedeflerimizden birisi, ancak bunlar tamamlanana kadar hiçbir yere ayrılmıyoruz" dedi.

Haley, ABD'nin Rusya ile ilişkilerinin Suriye nedeniyle çok gergin olduğunu ancak ABD'nin Rusya ile daha iyi bir ilişki umduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Suriye'deki ABD askerlerinin çekileceğini belirtmişti.

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 16:26
  1. Suriye
  2. ABD
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