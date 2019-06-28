0553 313 94 23

ABD, Sudan'da sivil hükümet kurulmasına desteğini yineledi

28 Haziran 2019 Cuma 00:10
ABD, Sudan'da sivil hükümet kurulmasına desteğini yineledi

HARTUM (AA) - ABD'nin Hartum Büyükelçiliği, Sudan'da sivil hükümet kurulmasını desteklediklerini açıkladı.

ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi'nin Hartum’daki temaslarını tamamlayıp ülkesine dönmesinin ardından Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Sudan halkının kabul edeceği, istikrar sağlanması, reformların uygulanması, özgür ve şaibesiz seçimlere hazırlık için sivillerin önderlik ettiği geçici bir hükümetin kurulmasını destekliyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Sudan’da taraflar arasında görüşmeler gerçekleştiren ABD’nin Sudan Özel Temsilcisi Donald Booth’un, ülkesinin, halkın sivil hükümet talebinin yanında olduğunu, bu bağlamda Afrika Birliği ve Etiyopya’nın çabalarının teşvik edilmesi gerektiğini aktardığı belirtildi.

Booth’un ayrıca, Askerin Geçiş Konseyi’ne (AGK) sivillere yönelik saldırılarını durdurma ve barışçıl gösterilere izin verme çağrısı yaptığı, 3 Haziran’da göstericilerin güç kullanılarak dağıtıldığı olaylarla ilgili yürütülecek bağımsız soruşturma ve internet hizmetinin normale dönmesi konularındaki desteğini vurguladığı kaydedildi.

- Etiyopya ve Afrika Birliği'nin ara buluculuk çabaları

Sudan'da askerler ve muhalefet arasında arabuluculuk yapmak ve müzakerelerin yeniden başlaması için 7 Haziran'da Hartum'a gelen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ilk olarak AGK üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, ardından ülkesinin büyükelçiliğinde muhalefet temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Etiyopya'nın Sudan Özel Temsilcisi Mahmud Dirir ile Afrika Birliği Sudan Özel Temsilcisi Muhammed el-Hasan Veled Lebat'ın muhalefet ile asker arasındaki dolaylı müzakereleri yeniden başlatma çabaları sürüyor.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Beşir dönemi sona ermişti.

Darbeden sonra Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet, askerlerin de yer alacağı geçiş sürecinin ardından demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi konusunda anlaşmış, devlet başkanlığı, parlamento ve kabinedeki temsil oranlarındaki ihtilaflar giderilememişti.

Sudan güvenlik güçleri, 3 Haziran Pazartesi sabahı başkent Hartum'daki ordu karargahı önünde 6 Nisan'dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle nöbet tutan muhalif göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı. Bunun üzerine askerlerle muhalifler arasındaki müzakereler askıya alınmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 00:10
  1. ABD
  2. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP'li vekil paylaştı! Japon diplomatlardan Bozkurt işareti
    1. MHP'li vekil paylaştı! Japon..
    2. Koşu testi esnasında rahatsızlanan..
    3. Tapu ve imar kanunlarında değişiklik..
    4. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    5. Bahreyn, Bağdat'taki büyükelçisini..
    6. Didim Uluslararası Halk Oyunları..
    7. GÜNCELLEME - Konya'da silahlı saldırı:..
    8. ABD Senatosundan 750 milyar dolarlık..
    9. Tapu ve imar kanunlarında değişiklik..
    10. Takı satan kadınlardan davullu zurnalı..
    11. Ayı saldırısında köpeği kurtardı
    12. Yürekleri ağza getirdi
    13. Kameralara aldırış etmeden çaldı
    14. Konya'da gıda zehirlenmesi iddiası
    15. Tekirdağ’da 20 tonluk formik asit..
    16. Bilecik'te iki grup arasında kavga: 6..
    17. GÜNCELLEME - Suriye rejim güçlerinden..
    18. Tekirdağ'da tekstil fabrikasının..
    19. Başkent’te 60 kişi yemekten zehirlendi
    20. Gençlik Karnavalı İzmir'de başladı
    21. Tapu ve imar kanunlarında değişiklik..
    22. Tapu ve imar kanunlarında değişiklik..
    23. MSB: "İdlip’te rejim güçlerince 10..
    24. ABD, Sudan'da sivil hükümet..
    25. Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu göreve..
    26. Ateş Ayaz’ın ameliyat olacağını Haluk..
    27. Milli Savunma Bakanlığı: "Hakkari’de..
    28. GÜNDEM ÖZETİ / 28 Haziran 2019
    29. Avrasya Tüneli bakıma alındı! İşte..
    30. Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti! Skandal karar...
    Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti! Skandal karar...

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Beton Ekrem'in gözü dışarıda! Yabancılara kapıyı açtı
    Beton Ekrem'in gözü dışarıda! Yabancılara kapıyı açtı