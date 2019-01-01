ABD Stratejik Kuvvetler Komutanlığından bombalı yeni yıl mesajı

WASHINGTON (AA) - ABD Stratejik Kuvvetler Komutanlığı, yeni yılı 14 tonluk sığınak delici bombasını New York'taki Times Meydanı'nda yeni yıl kutlamalarında yapılan "düşen top" etkinliğine benzeterek kutladı.

Komutanlık Twitter hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda "Times Meydanı geleneği olarak yeni yıl büyük top düşürülerek kutlanıyor. İhtiyaç olursa biz de çok daha büyük bir şeyi atmaya hazırız." ifadelerine yer verdi.

Paylaşıma eklenen vidoda ise B-2 hayalet uçağıyla geçen haftalarda test edilen GBU-57 kodlu 14 tonluk "Büyük Ordonat Delici" olarak da bilinen sığınak delici bombanın fırlatılması görüntüsü yer aldı.







