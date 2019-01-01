ABD Stratejik Kuvvetler Komutanlığı "bombalı yeni yıl mesajı" için özür diledi

WASHINGTON (AA) - Sığınak delici bir bombayı New York'taki Times Meydanı'nda yeni yıl kutlamalarında yapılan "düşen top" etkinliğine benzeterek, 2019 yılını kutlayan ABD Stratejik Kuvvetler Komutanlığı gelen tepkilerin ardından özür diledi.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) denizaşırı nükleer komuta ve kontrolünden sorumlu masası olan Stratejik Kuvvetler Komutanlığı, Twitter üzerinden, "Attığımız yeni yıl mesajı tatsız ve bizim değerlerimizi taşımıyordu. Biz, Amerika ve müttefiklerimizin güvenliğine bağlıyız. Özür diliyoruz." açıklamasını yaptı.