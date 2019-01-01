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ABD Stratejik Kuvvetler Komutanlığı "bombalı yeni yıl mesajı" için özür diledi

Sığınak delici bir bombayı New York'taki Times Meydanı'nda yeni yıl kutlamalarında yapılan "düşen top" etkinliğine benzeterek, 2019 yılını kutlayan ABD Stratejik Kuvvetler Komutanlığı gelen tepkilerin ardından özür açıklaması yaptı

01 Ocak 2019 Salı 05:32
ABD Stratejik Kuvvetler Komutanlığı "bombalı yeni yıl mesajı" için özür diledi

WASHINGTON (AA) - Sığınak delici bir bombayı New York'taki Times Meydanı'nda yeni yıl kutlamalarında yapılan "düşen top" etkinliğine benzeterek, 2019 yılını kutlayan ABD Stratejik Kuvvetler Komutanlığı gelen tepkilerin ardından özür diledi.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) denizaşırı nükleer komuta ve kontrolünden sorumlu masası olan Stratejik Kuvvetler Komutanlığı, Twitter üzerinden, "Attığımız yeni yıl mesajı tatsız ve bizim değerlerimizi taşımıyordu. Biz, Amerika ve müttefiklerimizin güvenliğine bağlıyız. Özür diliyoruz." açıklamasını yaptı.

Komutanlık daha önce yine Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Times Meydanı geleneği olarak yeni yıl büyük top düşürülerek kutlanıyor. İhtiyaç olursa biz de çok daha büyük bir şeyi atmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Paylaşıma eklenen videoda ise B-2 hayalet uçağıyla geçen haftalarda test edilen GBU-57 kodlu 14 tonluk "Büyük Ordonat Delici" olarak da bilinen sığınak delici bombanın fırlatılma görüntüsü yer aldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 05:32
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