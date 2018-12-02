ABD hiç bir sözünde durmadı! Sınırımızda korsan inşaata başladı

Fırat’ın batısında NATO ortağı Türkiye’ye verdiği sözleri tutmayan ABD, Fırat’ın doğusunda ise Türkiye’nin operasyon planlamalarına karşı hızla önlem alıyor. ABD, tek taraflı olarak kuracağını açıkladığı gözlem noktaları için çalışmaları başlattı. Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna operasyon yapmasını engelleyerek terörist ortağı PKK/PYD-YPG’yi korumayı amaçlayan Washington’un bu hamlesine Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de (BAE) maddi katkı sağlıyor. Süratle devam eden gözlem noktaları inşa faaliyetlerinin tamamlanmasıyla birlikte ABD, Fırat’ın doğusunda Türkiye ile sınırdaş ülke konumuna gelecek. Sözde PKK’nın Türkiye’ye yönelik saldırılarını ‘gözleme ve önleme’ bahanesiyle sınırda üslenen Amerikan askerleri, sınır hattı boyunca teyakkuzunu artıran TSK’yı adım adım izleme imkanına kavuşacak. Pentagon, Fırat’ın doğusundaki bu adımları Ankara’ya rağmen atıyor.

ABD, Münbiç’te PKK’ya zaman kazandırdı

Fırat’ın doğusunda hummalı çalışmalar yürüten ABD, Münbiç’te ise ipe un seriyor. Üç hafta süren müşterek eğitimlerin ardından kasım ayında başlayan ve ilk günlerde hızlı bir şekilde yürütülen ortak devriye faaliyetleri son günlerde iyice yavaşladı. Türkiye bu tablodan duyduğu rahatsızlığı her platformda üst düzeyde dile getirdi. Belli bir planlama içerisinde yürütüldüğü belirtilen müşterek çabalarda halen Münbiç merkeze yaklaşılamadı. Süreç uzatıldıkça da terörist örgüte hendek ve tuzaklama faaliyetleri için zaman kazandırıldı. ABD ve Suriye’deki yeni ortakları Suudi Arabistan ile BAE, PKK/PYD maşası yoluyla İsrail’in güvenliği ve ‘Büyük İsrail’ planı için müşterek hareket ediyorlar.

Türkiye operasyon mesajında kararlıdır

PKK’nın Münbiç’ten çıkarılması konusunda Türkiye ile anlaşma imzalayan ABD, mutabakatta yer alan sözlerin hiçbirine uymadı. Üzerinde uzlaşıldığı iddia edilen Münbiç Yol Haritası kapsamında müşterek devriyeler bile Türkiye’nin yoğun çabaları ağır aksak başlayabildi. Sözkonusu anlaşma, Fırat’ın doğusu için de ortak çabalara işaret ediyordu. Ancak ABD burada da sözünü tutmayarak, tek taraflı gözlem noktaları hamlesiyle Fırat’ın doğusunda yalnız hareket edeceğini ilan etti. Tüm bu gelişmeler Münbiç anlaşmasını neredeyse kadük hale getirdi. Tüm bunlara karşın Ankara, bölgedeki çabalarına kararlılıkla devam ediyor. Gerek Münbiç gerekse Fırat’ın doğusundaki faaliyetler 24 saat kesintisiz takip ediliyor. Devletin zirvesinde Fırat’ın doğusuna ilişkin olarak ‘bir gece ansızın’ ifadesiyle verilen harekât mesajlarında geri adımın sözkonusu olmadığı vurgulanıyor.

Fırat Kalkanı’na 3 koldan saldırı

Terör örgütü PKK, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekâtı ile terörden arındırılan bölgelerdeki askeri muhaliflerle 3 noktada çatıştı. Teröristlerin saldırlarını püskürten askeri muhaliflerden 3 kişi hayatını kaybetti. PKK/YPG’li teröristler önceki gece geç saatlerde Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekâtı bölgelerindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarıyla 3 noktada çatıştı. Kilis’in karşısındaki Azez ilçesinin güneyinde, muhaliflerin kontrolünde bulunan Kelcibrin köyü ve Bab’ın batısındaki Able bölgelerinde, sızma yapmak isteyen PKK’lılarla çatışma yaşandı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Able’de meydana gelen çatışmalarda muhaliflerden 3 kişi hayatını kaybederken, bölgeye sızmak isteyen terör örgütü üyelerinden de ölen ve yaralananlar oldu. Bunun yanı sıra ABD öncülüğünde, Münbiç ilçesinde varlığını sürdüren PKK, ilçenin kuzey batısında muhaliflerin kontrolündeki Hamran bölgesine de saldırı girişiminde bulundu ancak bu muhalifler tarafından geri püskürtüldü. Terör örgütü PKK, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO tarafından özgürleştirilen sivillerin yoğun yaşadığı bölgelere saldırılar düzenleyerek bölge halkının huzurunu bozmaya çalışıyor.

(Yeni Şafak)