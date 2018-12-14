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ABD 'soykırım' dedi! Yasa tasarısı kabul edildi...

ABD Temsilciler Meclisi, Myanmar ordusu tarafından Arakanlı Müslümanlara yapılan saldırıları "soykırım" olarak tanıyan yasa tasarısını kabul etti.

14 Aralık 2018 Cuma 00:06
ABD 'soykırım' dedi! Yasa tasarısı kabul edildi...

ABD Temsilciler Meclisi, 2017 yılında Myanmar ordusu  tarafından Arakanlı Müslümanlara yapılan saldırıları "soykırım" olarak tanımlayan  yasa tasarısını ezici çoğunlukla kabul etti. 

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada sadece 1 vekilin "hayır" oyu kullandığı tasarıya 394 vekil "evet" oyu verdi.

Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Steven Joseph Chabot tarafından  sunulan yasa tasarısında, Myanmar ordusu tarafından Arakanlı sivillere yönelik  saldırıların kınanması ve 2017 yılında Arakan'da yapılan saldırıların "soykırım"  olarak tanımlanması maddeleri yer aldı.

Ayrıca tasarıda, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından  Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çi ve Başkan Win Myint'e, Reuters haber  ajansının Myanmar'da tutuklanan iki muhabiri Wa Lone ve Kyaw Soe Oo da dahil, tüm  gazeteci ve siyasi mahkumları serbest bırakması çağrısı da yer aldı.

ABD yönetimi, uzun süredir Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara  yönelik saldırılarına "sessiz" kalmakla eleştiriliyordu.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 00:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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