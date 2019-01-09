0553 313 94 23

ABD Somali'deki hava saldırılarını hızlandırdı

ABD saldırılarında son bir haftada 26 Eş-Şebab militanı öldürüldü

09 Ocak 2019 Çarşamba 21:49
ABD Somali'deki hava saldırılarını hızlandırdı

ADDİS ABABA (AA) - ABD, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik hava saldırılarını artırdı.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamada, dün Bay ilinde yapılan hava saldırısında 6, önceki gün Bagdaad bölgesindeki iki saldırıda 4 militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, dün vurulan alanın örgüte ait bir konaklama bölgesi olduğu ve bir aracın da imha edildiği kaydedildi.

Son bir haftada Somali'de 5 hava saldırısı gerçekleştiren ABD'nin etkisiz hale getirdiği Eş-Şebab militanı sayısı toplam 26 oldu.

Geçen hafta, Amerikan NBC News'e konuşan ABD'li yetkililer, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Donald Trump'ın, başkan olmasından bu yana artan hava saldırılarını azaltmayı planladığını belirtmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 21:49
  1. ABD
  2. Eş-Şebab
  3. Somali

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    New York'un en ünlü gökdelenlerinden Chrysler binası satışa çıkarıldı
    1. New York'un en ünlü gökdelenlerinden..
    2. Pompeo: Trump'ın Suriye kararı kesin!
    3. Erzurum'da yarın okullar tatil mi?..
    4. Dilipak gündeme getirdi... Erdoğan..
    5. Fenerbahçe, Jhonny Lucas için harekete..
    6. Cezaevinden izinli çıktı, mahalleyi..
    7. Niğde'de okullar yarın tatil
    8. İran eski ABD askerinin..
    9. Beyoğlu'nda yangın
    10. 2019 Dakar Rallisi
    11. 'Tuzluk' vekil CHP ve İYİ Parti'yi..
    12. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    13. ABD Somali'deki hava saldırılarını..
    14. Tunus'ta DEAŞ'ın öldürdüğü çobanın..
    15. Kolombiya'da öğrenciler yeniden sokağa..
    16. Tunus'ta lise öğretmenlerinden maaş..
    17. Kars 10 Ocak Perşembe kar tatili |..
    18. Lübnan'da yapılacak Arap Birliği..
    19. Araçlara zarar veren madde bağımlısı..
    20. MÜSİAD Vefa Gecesi programı
    Kemalist yazar ve profesör canlı yayında tarihi katletti!
    Kemalist yazar ve profesör canlı yayında tarihi katletti!
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar