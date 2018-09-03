ABD şokta! Kaliforniya'da 10 kişi daha vuruldu

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde polisi, gelen silah sesleri ihbarının ardından olay yerine intikal eden ekipler San Bernadino bölgesindeki bir apartmanda içlerinde çocukların da olduğu 10 kişiyi silahla yaralanmış bir şekilde yerde yatarken buldu.

Reuters'te yer alan bilgilere göre; yaralılardan üçünün durumu ağır.

Polis olay yerindeki incelemesinde saldırının gerçekleştiği silaha dair hiçbir kanıt bulamadı.

İKİ HAFTA ÖNCE DE 9 KİŞİ VURULMUŞTU

İki hafta önce silahlı bir şahıs Florida eyaletinde düzenlenen bir video turnuvasında 9 kişiyi vurmuş ve olay sonrasında 2 kişi yaşamını yitirmişti.