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ABD şokta! Kaliforniya'da 10 kişi daha vuruldu

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan bir apartman kompleksinde aralarında çocukların da olduğu 10 kişi vurulduğu bildirildi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 13:16
ABD şokta! Kaliforniya'da 10 kişi daha vuruldu

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde polisi, gelen silah sesleri ihbarının ardından olay yerine intikal eden ekipler San Bernadino bölgesindeki bir apartmanda içlerinde çocukların da olduğu 10 kişiyi silahla yaralanmış bir şekilde yerde yatarken buldu.

Reuters'te yer alan bilgilere göre; yaralılardan üçünün durumu ağır.

Polis olay yerindeki incelemesinde saldırının gerçekleştiği silaha dair hiçbir kanıt bulamadı.

İKİ HAFTA ÖNCE DE 9 KİŞİ VURULMUŞTU

İki hafta önce silahlı bir şahıs Florida eyaletinde düzenlenen bir video turnuvasında 9 kişiyi vurmuş ve olay sonrasında 2 kişi yaşamını yitirmişti.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 13:16
  1. ABD
  2. Kaliforniya eyaleti
  3. Silahla vurulma olayı
  4. yaralama
  5. 10 kişi daha vuruldu

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