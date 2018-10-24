ABD şokta! Eski başkanın evinde bomba bulundu
Amerika Birleşik Devletleri'nin 42. başkanı Bill Clinton'ın evine gönderilen bir pakette patlayıcı cihaz bulunduğu açıklandı.24 Ekim 2018 Çarşamba 16:31
ABD'li yetkililer, Bill ve Hillary Clinton çiftinin evine gönderilen bir paketin içerisinde bomba bulunduğunu açıkladı.
Soros'a gönderilen bomba ile aynı özellikte
Paketin içerisine yerleştirilen bombanın, geçtiğimiz pazartesi günü ABD'li milyarder yatırımcı George Soros'a gönderilen bomba ile benzer özellikler taşıdığı belirtildi.
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