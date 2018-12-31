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ABD'de büyük şok! Dolar 5 yılın en düşük seviyesinde

ABD'nin izlediği politikaların etkisiyle ABD Doları global rezerv paralar içinde payı yaklaşık 5 yılın en düşük seviyesine indi. Bu durum dünya çapında doları diğer ülkelere karşı adeta sopa gibi kullanan ABD'ye karşı tepki olarak yorumlandı.

31 Aralık 2018 Pazartesi 07:46
ABD'de büyük şok! Dolar 5 yılın en düşük seviyesinde

IMF verilerine göre ABD Doları'nın global rezerv paralar içinde payı 2018 3. çeyrekte yaklaşık 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Euronun payı ise son 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Japon Yeni'nin global rezervler içinde payının 16 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı 3. çeyrekte Çin Yuanı cinsinden rezervlerin oranı ise 2016 dördüncü çeyrekte bu yana ilk kez düştü. 2018 3. çeyrekte toplam döviz rezervleri bir önceki çeyrekteki 10,51 trilyon dolardan 10,71 trilyon dolara yükseldi.

Toplam rezervlerin yüzde 61,94'ünü oluşturdu

3. çeyrekte ABD Doları cinsinden döviz rezervleri 6,63 trilyon dolar ile toplam rezervlerin yüzde 61,94'ünü oluşturdu. Bu oran 2. çeyrekte yüzde 62,4 olmuştu. 3. çeyrekte görülen oran 2013 4. çeyrekteki yüzde 61,27'den bu yana görülen en düşük oran oldu. Japon Yeni'nin payı ise yüzde 4,98'e yükseldi.

Euronun payı yüzde 20,48 olurken Çin Yuanı'nın payı yüzde 3,8'e geriledi.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 07:46
  1. EKONOMİ
  2. dolar
  3. ABD

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