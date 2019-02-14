ABD, siyahileri öldürüyor! Bebekler de ırkçılığa maruz kalıyor

ABD’de ırkçılık siyahi anne-bebeklerin hayatını tehdit ediyor... ABD’de beyazlar ile siyahiler arasındaki ekonomik ve sosyal uçurumun devam etmesi ile ırkçı muamelelerin sürmesi, hâlâ siyahi anne-bebek ölümlerinin beyazlara göre ciddi oranda yüksek olmasına yol açıyor. Siyahiler, yüzyıllar süren kölelik ve ırkçılığın ardından sivil haklarını kazandıktan sonra toplumda ve ekonomik yaşamda daha fazla varlık göstermeye başlasalar da yoğun yaşadıkları bölgelerde eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda yeterli yatırımların yapılmaması ve ırkçılığın devam etmesi, siyahilerin ölümüne neden oluyor.

Beyazlar avantajlı

ABD’deki siyahi kadın ve bebeklerin ölüm oranıyla beyazlar arasında uçurum yıllardır devam ederken, ülkede bu sorunun altında yatan en büyük nedenin aslında ırkçılık olduğuna dikkat çekiliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) geçen yılki verilerine göre, ülkede her yıl yaklaşık 700 ila 900 kadın hamileliğe veya doğuma bağlı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitiriyor. Siyahi kadınların doğum ya da hamilelik sırasında hayatını kaybetme oranı ise beyaz kadınlara nazaran neredeyse 4 kat fazla. Beyaz kadınların ölüm oranı 100 binde 12,7 iken, bu oran siyahi kadınlarda 100 binde 43,5’e kadar çıkıyor.

Ayrıca, siyahi yenidoğan bebeklerde de ölüm oranları beyazlara göre iki kattan fazla. CDC’nin verilerine göre, siyahi bebeklerin hayatlarının ilk bir yılında ölüm oranı binde 11,3 iken bu rakam, beyaz bebeklerde binde 4,9’da kalıyor.

Neden siyahi anne ve bebekler?

ABD’de siyahi ve beyaz yenidoğanlar arasında doğumda ölüm oranlarının arasındaki uçurum ilk kez 20 yıl önce fark edildi. Washington merkezli “Kadınlar ve Aileler için Milli Ortaklık” adlı sivil toplum kuruluşu, geçen yıl siyahi annelerin karşılaştığı sağlık zorlukları üzerine yayımladığı raporunda, ırkçılığın, sağlık sistemi ve yoksulluğun yanında en büyük ölüm nedeni olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, ABD’deki sosyal ve sistemsel ayrımcılığın, siyahi hamilelerde psikolojik stres oluşturduğunu, bunun da hipertansiyon ve preklamsi gibi anne ve bebek hayatını doğrudan tehdit eden durumlara yol açtığını belirtiyor.

“Kadınlar ve Aileler için Milli Ortaklık”ın raporuna göre, siyahi kadınların yüzde 22’si sağlık alanında doktorların ve sağlık çalışanlarının ayrımcılığına maruz kalıyor. Ayrıca ABD’deki sağlık sistemi maliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle siyahi kadınların birçoğu doğum öncesi gerekli tedaviyi alamıyor. Siyahilerin yüzde 75’i sıradan yerlerde doğum yapıyor.