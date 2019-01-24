ABD Senatosunun Trump'ın eski avukatını ifadeye çağırdığı iddiası

NEW YORK (AA) - ABD Senatosu İstihbarat Komitesinin, Başkan Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'i ifade vermeye çağırdığı iddiası ortaya atıldı.

Amerikan basınına konuşan Cohen'e yakın kaynaklar, İstihbarat Komitesinin, Cohen'i, şubat ayının ortasında komiteye ifade vermesi için çağırdığını açıkladı.

Cohen'in çağrıya ne yanıt vereceğinin henüz net olmadığını belirten kaynaklar, eski avukatın, ailesinin güvenliğinden endişe duyduğunu kaydetti.

İstihbarat Komitesi, konu hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı.

Komitedeki ifadeler, geleneksel olarak kapalı kapılar ardında yapılıyor.

Avukatı Lanny Davis, dün yaptığı açıklamada, Cohen'in Kongre'de 7 Şubat'ta vermeyi planladığı ifadeyi, ailesine ve şahsına yönelik Trump cephesinden gelen tehditler nedeniyle ertelediğini duyurmuştu.

- 3 yıl hapse mahkum edildi



Cohen, Trump ile ilişkileri olduğu iddia edilen iki kadına susmaları için "yasa dışı para ödemek", seçim kampanya finansman kurallarını ihlal etmek, banka dolandırıcılığı yapmak ve Moskova'daki bir emlak projesi için Trump'a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekle suçlanmıştı.

Hakkındaki federal suçlamaları ağustos ayında kabul eden ve sonraki aylarda Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller'e ifade veren Cohen, geçen ay 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cohen, ABC kanalına yaptığı açıklamada, Başkan Trump'a "körü körüne" bağlı olduğu için kendine kızdığını belirterek, "Gerçekten hiçbir şekilde sadakati hak etmeyen birine (Trump) sadakat gösterdim." ifadelerini kullanmıştı.

Hakkındaki suçlamalar nedeniyle Cohen'in, 7 Şubat'ta Temsilciler Meclisinde ifade vermesi öngörülüyordu. Cohen'in, 6 Mart'ta cezaevine girmesi bekleniyor.