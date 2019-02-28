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ABD Senatosundan "İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgalinin tanınması" tasarısı

Teksas Senatörü Cumhuriyetçi Ted Cruz, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesine, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail'in egemenliğinin tanınması için yasa tasarısı sundu- Tasarıdan: "İsrail ile Suriye arasında herhangi bir barış anlaşmasının ancak İsrail'in Golan Tepeleri'nde kalması koşulu üzerine imzalanabileceğini beklemek gerçekçidir"- "İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanımak, İsrail ile Golan Tepeleri'nde temel ve uygulamalı bilim alanları, endüstriyel araştırma ve geliştirme, tarımsal sorunlara yönelik stratejik ve uygulamalı araştırmalar dahil yürütülecek ortak projeleri teşvik etmek, ABD'nin politikası olmalıdır"

28 Şubat 2019 Perşembe 21:51
ABD Senatosundan "İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgalinin tanınması" tasarısı

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesine, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail'in egemenliğinin tanınması için yasa tasarısı sunuldu.

Teksas Senatörü Cumhuriyetçi Ted Cruz'un komiteye sunduğu "ABD'nin Golan Tepeleri'nde İsrail'in egemenliğini tanıma politikasına açıklık getirmeye yönelik yasa" başlıklı tasarıda, ABD yönetimlerinin daha önce İsrail'e Golan konusunda güvence verdiği ve bunun yerine getirilmesi gerektiği ifade edildi.

Tasarıda, Suriye ve Lübnan'dan gelecek saldırılara karşı İsrail'in güvenliğinin ancak işgali altındaki Golan Tepeleri'ne hakimiyeti ile sağlanabileceği iddia edildi.

İran'ın da Suriye'deki askeri varlığının vurgulandığı tasarıda, "İsrail ile Suriye arasında herhangi bir barış anlaşmasının ancak İsrail'in Golan Tepeleri'nde kalması koşulu üzerine imzalanabileceğini beklemek gerçekçidir." ifadesine yer verildi.

Tasarıda, İsrail'in Golan TepeleriI'ndeki egemenliğini tanımanın ABD'nin ulusal güvenlik menfaatlerinin yararına olacağına işaret edilerek, Kongrede bundan sonra çıkacak herhangi bir belgede "İsrail" ifadesinin Golan Tepelerini de kapsaması talebinde bulunuldu.

Tasarıdaki şu ifadeler dikkati çekti:

"İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanımak, İsrail ile Golan Tepeleri'nde temel ve uygulamalı bilim alanları, endüstriyel araştırma ve geliştirme, tarımsal sorunlara yönelik stratejik ve uygulamalı araştırmalar dahil yürütülecek ortak projeleri teşvik etmek ABD'nin politikası olmalıdır."

Tasarı Komitede oylandıktan sonra Senato Genel Kurulu, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi ve Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylanacak ve yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump'a sunulacak.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

İsrail ayrıca iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.





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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 21:51
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  2. Golan Tepeleri
  3. İsrail
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