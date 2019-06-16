0553 313 94 23

ABD Senatosu'ndan İsrail’e Haifa limanı uyarısı

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesinde onaylanıp Senato genel kuruluna gönderilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısında, İsrail’e yönelik yabancı yatırımlar konusundaki uyarı dikkati çekti- Tasarıdan: - “ABD’nin Haifa Limanı'nda gelecekte ileri deniz unsurlarını konuşlandırma konusunda menfaatleri olduğu ancak bu yasanın onay tarihi itibariyle Haifa Limanı'nın kiralanması konusunda ABD hükümetinin ciddi kaygıları olduğu, İsrail Hükümeti'ni ülkedeki yabancı yatırımın güvenlik konusundaki yansımalarına ilişkin uyarması gerektiği Senato'nun kanaatidir”- Tasarıda Haifa Liman'ının Çinli “Shanghai International Port Group"a 2021 itibariyle 25 yıllığına kiralanmasına atıf yapılıyor

16 Haziran 2019 Pazar 02:40
ABD Senatosu'ndan İsrail’e Haifa limanı uyarısı

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi, 2020 mali yılı savunma bütçesine ilişkin yasa tasarısında Haifa Limanı'nı Çin’e kiralaması konusunda İsrail’e üstü kapalı olarak uyarıda bulundu.

Komitede cuma günü onaylanıp Senato genel kuruluna gönderilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısında, İsrail’e yönelik yabancı yatırımlar konusundaki uyarı dikkati çekti.

Tasarının 1289’ncu bölümünde Haifa Limanı'na ilişkin “ABD’nin Haifa Limanı'nda gelecekte ileri deniz unsurlarını konuşlandırma konusunda menfaatleri olduğu ancak bu yasanın onay tarihi itibariyle Haifa Limanı'nın kiralanması konusunda ABD hükümetinin ciddi kaygıları olduğu, İsrail Hükümetini ülkedeki yabancı yatırımın güvenlik konusundaki yansımalarına ilişkin uyarması gerektiği, Senato'nun kanaatidir.” ifadeleri yer aldı.

Tasarıda Haifa Limanı'nın Çinli “Shanghai International Port Group'a 2021 itibariyle 25 yıllığına kiralanmasına atıf yapılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın da mart ayında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yu Çin ile ticari ilişkilerini geliştirmesinin ABD ile İsrail arasındaki güvenlik işbirliğine zarar vereceği konusunda uyardığı iddia edilmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da aynı konuda İsrail yönetimine baskı yaptığı ileri sürülmüştü.

İsrail’in Çin ile ticari ilişkilerine son yıllarda hız verdiği gözden kaçmazken ekim ayında Netanyahu, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Wang Qishan ile Kudüs’te üst düzey bir ekonomi zirvesinde bir araya gelmiş ve bu yıl içinde iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasını da nihayete erdirmiş olacaklarına işaret etmişti.

ABD’nin rahatsızlığını gidermek üzere İsrail yönetiminin Çin ile bazı ticari ilişkilerini belirli ölçüde azaltabileceğine ihtimal verilirken ancak Haifa Limanı ihalesinin geri almasının Çinli şirketin limanda inşaata başlaması dolayısıyla oldukça zor olacağı kaydediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 02:40
  1. ABD
  2. Çin
  3. İsrail
  4. Netanyahu
  5. Trump

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkent’te sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi
    1. Başkent’te sağanak yağmur hayatı..
    2. ABD Senatosu'ndan İsrail’e Haifa..
    3. 2 gündür kayıp olan 29 yaşındaki..
    4. Norveç'te İslam karşıtı gösteride..
    5. Dışişleri Bakanlığı’ndan Kenya..
    6. "Terör örgütlerinin telsiz konuşmasını..
    7. ABD'de inişte tekerlekleri patlayan..
    8. Ünlü şef Ömür Akkor dünya turunun..
    9. Brezilya, Copa America'ya farklı..
    10. Sudan’da askeri yönetim teknokrat..
    11. İBB'den flaş makam aracı açıklaması!
    12. Erdoğan'dan Selman'a flaş çağrı!
    13. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    14. ABD polisinden siyahi aileye sert..
    15. Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Putin..
    16. Başkent’te yayaya çarpan otomobil kaçtı
    17. Venezuela ile Peru golsüz berabere..
    18. Cenk Tosun'un takım arkadaşı..
    19. Beşiktaş'ta takımdan ayrılan ilk isim..
    20. Erdoğan'dan flaş F-35 açıklaması:..
    21. Başkan Erdoğan'dan süresiz nafaka..
    22. Venezuela ile Peru berabere kaldı
    23. Trabzonspor aradığı stoperi..
    24. Başkan Erdoğan'dan canlı yayın..
    25. Erdoğan ile Putin arasında mini zirve
    26. Hangi yüzle anket yayınlıyorsun sen?..
    27. Trenin çarptığı çocuk öldü
    28. Erdoğan: S-400’den taviz yok,..
    29. Adıyaman'da kaybolan iki kardeş bulundu
    30. İçişleri Bakanı Soylu, “Onun üzerinden..
    Macron'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Sonlandırın
    Macron'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Sonlandırın
    Alman Bild gazetesinden dikkat çeken Türkiye haberi!
    Alman Bild gazetesinden dikkat çeken Türkiye haberi!
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    ABD basını: F-35'ler savaşamıyor!
    ABD basını: F-35'ler savaşamıyor!
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar