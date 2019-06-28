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ABD Senatosundan 750 milyar dolarlık savunma bütçesine onay

ABD Senatosu Genel Kurulu, 750 milyar dolarlık savunma bütçe tasarısını 8'e karşı 86 oyla kabul etti

28 Haziran 2019 Cuma 00:42
ABD Senatosundan 750 milyar dolarlık savunma bütçesine onay

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosu Genel Kurulu, "Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı" (NDAA) olarak bilinen 750 milyar dolarlık savunma bütçesini onayladı.

Senato ile Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitelerince ayrı ayrı hazırlanan, daha sonra aradaki farklılıkların "Konferans Komitesi" olarak adlandırılan ortak komisyonda giderildiği tasarı, 8'e karşı 86 oyla kabul edildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) için 642 milyar dolar ödeneğin ayrıldığı tasarıda, Enerji Bakanlığının ulusal güvenlik programları için 23 milyar dolar, ABD'nin ülke dışındaki operasyonları için de 75 milyar dolar ayrıldığı belirtildi.

Söz konusu bütçenin geri kalan kısmı da acil durum fonu olarak öngörüldü.

- İran konusunda yeni oylama yapılacak

Savunma bütçesinin onaylanmasına rağmen yarın Senato'da İran'a ilişkin yeni bir madde için oylama yapılacağı bildirildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Demokrat Senatörler Tim Kaine ve Tom Udall, yarınki oylamanın ABD Başkanı Donald Trump tarafından Kongreden habersiz İran'a savaş açılmasını engellemek amaçlı olacağını belirtti.

Udall, yarınki tasarının kabulü halinde NDAA tasarısına ekleneceğini kaydetti.

- Tasarının yasalaşma süreci

Senatodan geçen bütçenin, Temsilciler Meclisinden geçen tasarıya göre 17 milyar dolar daha fazla olması, Cumhuriyetçi ve Demokrat siyasetçilerin anlaşamadığı sınır güvenliği ve nükleer başlıklı füze taşıyan yeni denizaltıların inşası gibi maddelerin de yer alması dikkat çekti.

Buna göre, Senatoda onaylanan karar tasarısının, Temsilciler Meclisinden çıkan tasarıyla uyum sağlaması gerekiyor.

Savunma Bakanlığının bütçesi, Kongrenin her iki kanadından onay aldıktan sonra yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunulacak.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 00:42
  1. ABD Senatosu
  2. NDAA
  3. Pentagon
  4. savunma bütçesi
  5. Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı

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