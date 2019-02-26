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ABD Senatosunda Kaşıkçı vahşeti görüşülecek

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyeleri ve Başkan Donald Trump yönetimi, Suudi Arabistan yönetiminin Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen krizindeki rolünü görüşecek.

26 Şubat 2019 Salı 00:27
ABD Senatosunda Kaşıkçı vahşeti görüşülecek

 ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyeleri ve Başkan Donald Trump yönetimi, Suudi Arabistan yönetiminin Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen krizindeki rolünü görüşecek.

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Jim Risch, görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Trump yönetiminin Kaşıkçı cinayeti konusunda kendisiyle irtibat halinde olduğunu belirtti.

Risch, özellikle Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve istihbarat teşkilatları ile çok sayıda görüşme yaparak konuya ilişkin pek çok kez brifing aldığını açıkladı.

ABD yönetiminin Kaşıkçı'nın ölümünden sorumlu olan 17 kişiyi belirleyip yaptırım uygulamasını takdir ettiğini belirten Risch, soruşturmanın henüz bitmediğini ve Dış İlişkiler Komitesi olarak bu hafta Global Magnitsky Yasası kapsamında yönetim ile basına kapalı görüşme gerçekleştireceklerini duyurdu.

Risch ayrıca, pazartesi Yemen krizine ilişkin bir görüşme daha düzenleyeceklerini ifade ederek, "ABD’nin dünyadaki rolünü geniş bir şekilde kapsayacak olan bu görüşme, bu ve bunun gibi diğer konuları mevcut komite üyeleriyle kamuoyu önünde tartışma fırsatı sağlayacak." dedi.

- Trump yönetimi Senato'nun çağrısını yanıtsız bırakmıştı

 

ABD Senatosu daha önce de Trump yönetimine Kaşıkçı cinayetine ilişkin "Magnitsky Yasası" kapsamında Veliaht Prens bin Selman'ın cinayete dahil olup olmadığını belirten bir rapor istemiş, rapor için Beyaz Saray'a 120 gün süre tanımıştı.

Geçen haftalarda Beyaz Saray'a verilen süre dolmuş ancak Trump yönetiminden herhangi bir yanıt gelmemişti.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, AA muhabirine, Başkan Trump'ın "Komite taleplerine yanıt vermeme konusundaki takdir hakkını kullanmayı sürdüreceğini" açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 00:27
  1. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi
  2. Cemal Kaşıkçı cinayeti
  3. Donald Trump yönetimi
  4. Jim Risch

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